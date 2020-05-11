Ekranlar nasıl zarar veriyor?

Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalmaya gayret gösterdiğimiz bu günlerde, oyalanmak için elimizden dijital ekranları düşürmediğimiz bir gerçek ve bu ekranlar gözlerimizi olumsuz yönde etkiliyor.

Kimimiz sosyal medya üzerinden saatlerce hikayelere bakıyoruz, kimimiz ise tabletten sezon sezon dizi izliyoruz. Üstelik uyuma ve uyanma saatlerimizin birbirine karışmasıyla beraber telefon, tablet ve bilgisayar karşısında geçirilen saatler de uzuyor. Bu noktada hayatımızda önemli yeri olan dijital ekranların, göz sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşmak ve gerekli önlemleri almak oldukça önemlidir. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Bostancı, açıkladı.

Bu belirtilerle başlıyor

"Dijital Ekrana Bağlı Göz Yorgunluğu" sendromu; bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı esnasında veya ardından ortaya çıkan bir dizi, göz ve görme ile ilgili problemi içermektedir. Bu durumun belirtileri, çok çeşitli olmakla birlikte en sık görülenleri; gözlerde bulanıklık, yorgunluk, ağrı, yanma, batma, kuruma veya sulanma, kızarıklık, odaklama zorluğu, çift görme, yazı karakterlerinin veya grafiklerin etrafında ışık hareleri görmek ve ışık hassasiyeti olarak sayılabilir.

Bu problemler çoğu kişide; bilgisayar veya ekran kullanımına ara verilmesi ile hafiflerken, özellikle altta yatan kuruluk, alerji gibi problemleri olan hastalarda mevcut hastalığın bulgularının artmasına yol açarak yaşam kalitesini ve göz sağlığını bozabilmektedir. Tüm bu belirtilerin görülme sıklığı ve şiddeti; kişinin göz numarası, genel sağlık durumu ve alışkanlıklarından etkilenebileceği gibi, odanın ışıklandırılması ve nemi gibi pek çok çevresel faktör de semptomların şiddetinin belirlenmesinde rol oynar.