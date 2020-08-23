El bileğinden anjiyografi

Özel Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Işık Erdoğan, ülkemizde giderek yaygınlaşan el bileğinden uygulanan Radial Anjiyografi yönteminin hastaların güvenliği ve konforu için avantaj sağladığını söyledi.

Kalp damar hastalıklarının tanısında altın standart olarak koroner anjiyografi kullanıldığı bilgisini veren Dr. Işık Erdoğan, el bileğindeki atar damar yoluyla kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapılabildiği Radial Anjiyografi yönteminin son 10 yıldır tüm dünyada yaygın şekilde kullanıldığını belirtti.

Kalbe giden yol

Dr. Erdoğan, “Kalbe giden en güvenli yol olarak da tabir edilen bu yöntem ile birlikte el bileğindeki atar damar yolu ile kalp damarlarının anjiyografisi elde ediliyor. Bilekten yapılan anjiyografi işlemi kasıktan yapılan anjiyografiye göre hasta için hem daha konforlu hem de daha güvenli bir yöntemdir. Çünkü kasıktan yapılan anjiyografide vücut daha çok travmaya maruz kaldığı için karın içi kanama oluşabiliyor, normal hayata engel oluşturabilecek şekilde kasık bölgesinde şişlik, kanama ve morarmaya neden olabiliyor. Kasıktan anjiyo yapıldığında hasta 3 -4 saat ağırlıkla yatakta yatmak durumunda kalıyor. Hastanın taburcu olma süresi de uzuyor. Bilekten yapılan anjiyografide ise hasta 3 saat sonra hiçbir fiziksel kısıtlama olmadan tamamen normal yaşantısına dönebiliyor. Hasta anjiyografi işleminden sonra ayağa kalkabiliyor, yürüyebiliyor ve isterse araba kullanabiliyor günlük yaşamına aynı gün içinde dönebiliyor” diye konuştu.

Hem tanı hem tedavi

Radial Anjiyografi yöntemi ile damar tıkanıklığında hem tanı hem de tedavinin uygulanabildiğini kaydeden Dr. Işık Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Kalp damarlarında balon stent uygulaması gerektiren bir problem saptandığında, yine bilek yoluyla damarı açmak için balon stent işlemi de uygulanıyor.

Bu yöntem artık bir kalite standardı olarak tüm dünyada anjiyo merkezinde aranan bir özellik. Uygulamaların %60-80 oranında el bileğinden yapılması önemli bir standart haline geldi. İncelikli bir operasyon olduğu için hekim deneyimi de bu konuda operasyon başarısını artırıyor”