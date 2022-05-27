En büyük göğüslü kadınlar bu ülkede yaşıyor!

World Population Review tarafından gerçekleştirilen bir ankette, dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler sıralandı. Listede ABD birinci olurken, Türkiye daha önce olduğu gibi listeye 20'nci sıralardan dahil oldu

Dünya nüfusu hakkında yaptığı incelemelerle bilinen World Population Review, dünyada kadınlar arasında en büyük göğüse sahip ülkeleri belirlemek için bir anket gerçekleştirdi. Ankette Türkiye detayı da dikkat çekerken, ilk sırayı ABD aldı.

ABD ile birlikte ilk sırayı alan diğer ülkeler Venezuela, Kolombiya ve İsveç oldu. İngiltere de listenin sürpriz yapan ülkeleri arasında yer aldı. İngiliz kadınların önümüzdeki yıllarda listenin ilk sıralarını zorlaması bekleniyor.

Ankette Türkiye'ye ilişkin detaylı bilgi verilmedi fakat Türkiye istatistiklere göre 2014'den bu yana devam eden 20'nci sıralardaki yerini korudu ve listeye yine aynı sıralamadan dahil oldu.

Listenin son sıralarındaki ülkeler ise şunlar oldu: İsviçre, Bosna, Avustralya, Gürcistan ve Kanada. Diğer yandan listede beden ölçülerine yer verilmedi. Ülkeler A, B ve C olarak sınıflandırıldı.