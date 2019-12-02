En büyük 'otizm korosu' anneler için sahnede

Dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra ve koro olan İZOT, "Uluslararası Engelliler Günü" kapsamında Karşıyaka'da anlamlı bir konsere imza atacak.

En güzel şarkılar; sonsuz sevgi ve özveriyle çocuklarını hayata bağlayan ve onlara engel tanımamayı öğreten "Fedâkar Anneler" için söylenecek.

Farkındalık yaratılacak

Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) konseri, 6 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'da başlayacak. Şef Dr. Orçun Berrakçay'ın yöneteceği konserde ayrıca, otizmli Moris Karmona 15 yıl önce kaybettiği annesi anısına şiir okuyacak. Engelsiz bir yaşam için farkındalık yaratmayı da amaçlayan etkinlik, halka açık ve ücretiz olacak.

Daima yanlarındayız

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Dünyada 40 kişiden oluşan tek otizm orkestrası ve korosu olan İZOT'un bu anlamlı konserine ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. İZOT bu kez, koşulsuz sevgi, bağlılık ve emekle engelleri aşılır kılan fedâkar annelerimiz için sahnede olacak. Biz de her zaman olduğu gibi bu özel gecede de yanlarında olacağız, herkesi bekliyoruz" dedi.