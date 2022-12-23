En Çok Görülen Fobi Türleri ve Tedavi Yöntemleri

Fobi Nedir?



Spesifik bir objeye, duruma ya da kişiye duyulan aşırı, irrasyonel ve kalıcı korkuya fobi denir. Korku kaynağına yaklaşmak kişide anksiyete semptomları görülmesine sebep olur. Fobilerin tipik semptomları arasında mide bulantısı, titreme, hızlanmış kalp atışları ve terleme yer alır.

Antik Yunan’da korku kavramı ikiye ayrılmıştır: olması gereken korku ve patolojik olan korku. Günümüzde kullanılan fobi teriminin kökeni, patolojik korkular için kullanılan “phobos” kelimesine dayanmaktadır. Düşmanına korku ve terör salan Yunan tanrısı Phobos’tan esinlenilerek kullanılan bu kelime, uçma, panik, terör gibi anlamlara gelmektedir. Fobiler de bu bağlamda insanın yaşamında terör estiren bir özelliğe sahiptir diyebiliriz.

Fobi ve korku birbirine karıştırılabilen ilişkili iki kavramdır. Fobi, insanın yaşamını kısıtlar nitelik taşırken korku daha ziyade güvenliği sağlamaktadır. Korku gerekli ve azami ölçüde olması gereken bir duygudur ve uyarı vazifesi gören bir sistem niteliğindedir. Korku duygusu sayesinde vücut savunma mekanizması oluşturarak tehlikelere karşı kendini savunabilir hale gelir. Korkunun işlevsel bir yönü vardır.

Korkuları kişinin yaşamını ele geçirmez. Kişi tarafından denetlenebilir, sınırlandırılabilir ve heyecan düzeyinde tesir eder. Fobilerde ise kişinin hayatı, sahip olduğu korku çerçevesinde şekillenir ve fobiler kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. Kişinin denetleyemediği, sınırlandıramadığı ve kişide panik oluşturan bir olgu olan fobi, mantık dışı bir korkudur.

Fobi terimi ilk olarak herhangi bir tehlike kaynağı olmasa bile bir nesneye karşı yoğun bir korku hissetme durumu olarak tanımlanmıştır. Zamanla anlamı genişleyerek “sadece bir nesneye değil, bazı durumlar karşısında da hissedilen akıldışı ve yoğun korku” halini almıştır. Bu korku hali ile birlikte kişide kalp çarpıntısı, baş dönmesi, ağız kuruluğu, terleme ve yutkunma gibi bazı fiziksel belirtiler de görülebilmektedir.

Fobik reaksiyon gösteren bireyler, bulundukları ortamı bir an önce terk etme ve oradan olabildiğince uzağa gitme eğiliminde olurlar. Kaygılanmamak için kaçınma davranışları gösterebilirler ve bu durum hayatlarının kısıtlanmasına sebep olur. Bu nedenle kişilerin yaşam kalitesinin artabilmesi için fobiler üzerine bir uzman ile birlikte çalışmak önemlidir.

Fobi Çeşitleri

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı’nda fobi çeşitleri genel olarak üç kategori altında incelenmektedir.

-Agorafobi

“Pazar yeri korkusu” anlamına gelen agorafobi; bilinen, alışılmış, emin olunan bir yerden ayrılıp herhangi bir tehlikenin gerçekleşmesi durumunda kaçmanın zor olacağı düşünülen yerlerde bulunmaktan bariz bir şekilde korkma ve bu durumdan kaçmadır. Agorafobi yaşayan kişi aşağıdaki durumlarda kaygı hisseder:

-Tek başına evin dışında olma

-Evde tek başına kalma

-Kalabalık kapalı bir ortamda bulunma (mağaza, tiyatro, sinema vb.)

-Kalabalık açık bir ortamda bulunma (konser, köprü, işlek cadde vb.)

-Otobüs, kişisel araç ya da uçakla yolculuğa çıkma

Agorafobiye neden olan durumlar, kişi için kaygı ve korku kaynağıdır. Kişi bu durumlardan kaçınma eğilimi gösterir. Kişinin bu durumlardan kaçınma eğilimi sorumluluklarını yerine getirmesini zorlaştırabilmektedir. Eğer kişinin durumlara katlanması gerekiyorsa bu katlanma sürecinde yoğun bir kaygı ve korku hisseder ve bu durumlara katlanırken yanında birinin olmasına ihtiyaç duyar.

Agorafobiden bahsedebilmek için bu durumların kaygı ve korku yaratma nedeninin başka sebepler ile açıklanamıyor olması gerekir. Yani kaygı ve korkunun nedeni; toplumsal kaygı bozukluğundaki gibi yalnızca toplumsal durumlarla, ayrılma kaygısı bozukluğundaki gibi ayrılma korkusuyla veya beden algısı bozukluğundaki gibi beden algısındaki bozukluklar ile ilişkili olmamalıdır.

Sosyal Fobi

Sosyal fobide kaygı ve korku yaratan temel neden diğer kişilerle olan ilişkilerdir. Kişi kendini küçük düşürmekten ve yanlış bir şey yapmaktan dolayı kaygı ve korku duyar. Bu nedenle sosyal ortamlardan kaçınma eğilimi gösterir. Sosyal fobisi olan kişi aşağıdaki durumlarda kaygı hisseder:

-Başkalarının kaygılarını anlama ihtimalinden dolayı duydukları kaygı nedeniyle toplum önünde konuşma

-Düzgün konuşamamaktan korktukları için kişilerle iletişim kurma

-Başkalarının yanında yemek yeme, bir şeyler içme veya yazı yazma

-Bir iletişimi başlatma veya biriyle tanışma

Sosyal fobisi olan kişiler korku duydukları ve kaygılı hissettikleri toplumsal durumlarda anksiyete semptomları olan kalp atışında hızlanma, terleme, ellerde titreme, kasların gerilmesi ve yüz kızarması gibi belirtileri yaygın bir şekilde göstermektedir. Sosyal fobi durumunda kişiler, kendilerini utandıracak bir şey yapmaktan korkar ve sürekli izleniyormuş ve eleştiriliyormuş hissine kapılabilirler.

Özgül Fobi

Özgül fobi, basit fobi veya spesifik fobi şeklinde de anılabilmektedir. Özgül fobide kişi böcek, köpek, kelebek, örümcek, asansör gibi belirli bir nesneler ya da uçağa binme, iğne yapılması, yükseğe çıkma, kan görme gibi durumlar karşısında belirgin şekilde bir kaygı veya korku hisseder.

DSM-IV özgül fobiyi “Özgül bir nesne ya da durumun varlığı ya da böyle bir durumla karşılaşacak olma beklentisi ile başlayan aşırı veya anlamsız şekilde görülen belirgin ve sürekli korku” şeklinde tanımlamaktadır. Özgül fobide korku ya da kaçınma odağını göstermek için bazı alt tipler kullanılmaktadır:

-Hayvan tipi (hayvanlar ya da böcekler)

-Doğal çevre tipi (fırtına, yüksek yerler, şelaleler)

-Kan - enjeksiyon yara tipi

-Durumsal tip (toplu taşıma araçları ile seyahat, uçak, tünel, köprü, asansör, kapalı yerler)

-Diğer tip (boğulma, kusma, hastalık kapma, ağrı, yüz kızarmasından korkma, yabancılar)

En Yaygın Fobiler ve Tedavi Yöntemleri

Fobiler nelerdir sorusunun cevabına baktığımızda kişinin günlük yaşantısını direkt olarak etkileyen veya belli zamanlarda zorluk çekmesine sebep olabilen çeşitli fobiler olduğunu görmekteyiz. Yukarıda bahsettiğimiz agorafobi ve sosyal fobi yaygın görülen fobilerden bazılarıdır. Bununla birlikte özgül fobi kategorisinde klostrofobi (kapalı yerlerden korkma), tripofobi (delikli nesnelerden korkma), akrofobi (yüksek yerlerden korkma), zoofobi (hayvanlardan korkma), ailurofobi (kedilerden korkma) en yaygın görülen fobi türleri arasındadır.

Bütün fobilerin temelinde duyulan kaygı veya korku hissi neticesinde kaçma eğilimi gözlenmektedir. Bu nedenle fobilerin tedavisinde danışana farkındalık kazandırılması ilk adımdır. Bazen kişilerin fobiden kaçmak için gösterdikleri davranışlar kişiliklerinin bir parçasıymışçasına hayatlarına yerleşebilir. Profesyonel yardım ile kişiler hayatlarının hangi noktalarında kaçınma davranışları gösterdiklerini ve bunlar olmadığında yaşam kalitelerinin nasıl artacağını fark ederler.

Fobisi olan kişilerin durumun farkında olması terapi sürecini kolaylaştırmaktadır. Fobiler ile çalışırken pek çok yöntem kullanılabilmekle birlikte Bilişsel Davranışçı Terapi sıklıkla faydalanılan bir terapi yöntemidir. Bilişsel-davranışçı terapide danışan problemlerin tanımlanması, terapi hedeflerinin belirlenmesi ve basitten zora bu hedeflerin listelenmesi adımlarında sorumluluk alır.

Danışanın sahip olduğu gerçeği yansıtmayan hatalı denilebilecek bilişlerinin farkına varması sağlanır. Bu hatalı bilişler yerine mantıklı ve gerçeği yansıtan düşünceler üretmesi hedeflenir. Terapist yönlendirmesi ve desteği ile birlikte danışan kendisini en az korkutan durumlardan en çok korkutanlara doğru fobisi azalıncaya kadar aşama aşama ilerler.

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