En uygun, En garantili Ev ilaçlama fiyatı sunan en iyi 3 ilaçlama firmasını Sıraladık !

İnsanların Sağlıklarıyla ilgili risk aldıkları, gün içinde en çok zaman geçirdikleri yer evleridir. Evlerde bulunan haşereler astım,bronşit başta olmak üzere bir takım hastalıklara sebep olabilir ve birçok bakteri/virüsü de insanlara bulaştırabilmektedirler.

Apartman dairesi olsun, müstakil ev olsun, çok çeşitli haşerenin bu alanlarda sıklıkla rastlandığını görmekteyiz. Ev ilaçlama konusu çerçevesinde, 20 yılı aşkın tecrübemize istinaden diyebiliriz ki ; istanbul’daki evlerde sıklıkla hamam böceği, akrep, kırkayak,bit,pire,özellikle toz akarı-mite,fare türleri görülmektedir. Mevsimine ve semtine (toprak yapısına) göre farklı alanlarda farklı haşere grupları yoğunlaşsa da İstanbul genelinde ve tüm illerde, evlerde böcek görülme-yuvalanma ortalaması %70 leri geçmektedir. Bu nedenle ev ilaçlama işlemi aslında periyodik olarak yapılması gereken bir tedbirdir.

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Ev ilaçlama hangi sıklıkla yapılmalıdır ?

Ev ilaçlama yılda 4 defa Sağlık Bakanlığı ruhsatı olan bir ev ilaçlama firmasına yaptırılmalıdır ve bu uygulamalarda biyosidal ürünler kullanılmalıdır. Ev ilaçlama hususunda bir diğer konu, böceklerin hastalık yaymasının dışında mal güvenliğidir. Böcekler kombi,çamaşır makinesi,bulaşık makinesi gibi eşyalarımızı da bozabilmektedir. Özellikle kombi ve bulaşık makinesi içerisine yuvalanan alman hamam böcekleri, bu cihazları bozup maddi zarar vermektedirler.

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İstanbul’da evlerde çok sık görülmekte olan böcek türleri ;

Alman Hamam Böceği (kokusuz/jel ilaçlarla iş bilen teknisyenler tarafından kolayca bitirilebilir)

Tahta Kurusu (evde yoğunlaştığı zaman bu böcekten kurtulmak çok zordur)

Fare

Pire

Toz akarı / Mite

Şark Hamam böceği (özellikle ilkbahar ve yaz mevsimleri boyunca)

Ev İlaçlama’da Uzman Servis Evinize Geliyor

20 yılı aşkın ve tüm İstanbul ilçelerinde ev ilaçlama deneyimimizle, evinizdeki haşere ne olursa olsun o haşereyi bitirebileceğimizi iddia ediyoruz. Uzman ev ilaçlama ekibimiz adresinize gelir, gerekli ön inceleme ve keşfini yapar, sizi bilgilendirir, işin sonunda talep edilecek ücretin tamamıyla ilgili size net bilgi verir, onayınızdan sonra eviniz en ince ayrıntısına kadar ilaçlanır. Minimum temizlik, maksimum fayda ile ev ilaçlama hizmeti veriyoruz. İlaçlarımız Sağlık Bakanlığı ruhsatlıdır, ev ilaçlamasına gelen ekiplerimiz Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili eğitimi olan biyosidal ürün uygulayıcılığı eğitimini almış,sınavını geçmiş, bu sertifikayı almış kişlerdir.

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Ev ilaçlama konusunda, en iyi ilaçlama firması olduğumuza eminiz, bizden hizmet almak için iletişim formumuzu doldurabilir veya çağrı merkezimizi arayıp hemen bilgi ve randevu alabilirsiniz.



