Ergenlik döneminde yeme bozukluğunun habercileri

Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu, kilo takıntısı olan ergenin sürekli kalori saydığını, banyoda uzun süre kaldığını söyledi, "Bu çağdaki genç, sürekli bedeni hakkında olumsuz şeyler söylüyorsa, yemekleri çok küçük porsiyonlar halinde yiyor veya öğün mü atlıyorsa mutlaka bir uzmana gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk ve Adolesan Sağlığı Polikliniği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu, günümüzde en yaygın görülen 3 yeme bozukluğunun ergenler arasında yaygınlığı giderek arttığını söyledi, "Yapılan araştırmalara göre; her 100 ergenden 1'inde yeme bozukluğu gelişiyor. Özellikle de genç kızları tehdit ediyor. Nedeni de kız çocuklarının daha küçük yaşlardan başlayarak toplumun idealleştirdiği beden ölçülerine oyuncak bebekleri aracılığıyla maruz kalmaları. Ayrıca 'Ne kadar zayıfsan o kadar güzelsin' şeklinde medyada ve sosyal ortamda yaşadıkları baskılar da beden algılarında bozulmaya ve yeme bozukluğuna neden olabiliyor. Tedavide geç kalındığında karaciğerde yağlanmadan böbrek yetersizliğine, hipotansiyondan osteoporoza, adetlerin kesilmesinden kalpte ritim bozukluklarına kadar birçok ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor" dedi.

Bu belirtilere dikkat!

Prof. Dr. Alikaşifoğlu yeme bozukluğunun 15 belirtisini ise şöyle sıraladı: "Yemekleri çok küçük porsiyonlar halinde yiyip öğün atlama. Aile sofrasında yemekten kaçınma. YediğiKlerinin çeşitliliği azalma. Takıntılı bir şekilde kalori sayma. Aşırı egzersiz yapma. Yemekleri odasında biriktirme ve saklama.

Gizli gizli yemek yeme, yemek yerken görülmek istenmama. Her yemek sonrası banyoda çok uzun süre zaman geçirme. (Yediklerini çıkarmak için kusuyor olabilir.)

Kilosunda kısa sürede büyük bir değişim. Arkadaşlarından ve sosyal ortamlardan kaçma. Genellikle mutsuz, kaygılı ve sinirliLik. Ayna karşısında uzun zaman geçirip, sürekli bedeni hakkında olumsuz duygu ve düşünceler belirtme; kendini, bedenini gerçekçi olmayan bir şekilde kusurlu bulma. Kilo kaybını bol kıyafetler giyerek saklamak. Aşırı kilo kaybetmek ve bundan hiç rahatsız olmamak, kilo almaya dair yoğun korku yaşamak.

Fiziksel sorunlar da yeme bozukluğuna işaret edebiliyor. Dolayısıyla karın ağrısı, dışkılama alışkanlığında değişme ve kabızlık sorunu varsa, adetleri kesildiyse, sürekli üşüyorsa, parmaklarının üzerinde kesikler ve yaralar varsa (kendini kusturmaya çalışıyorsa, dişleri parmaklarını kesiyor olabilir) zaman kaybetmeyin.

Uzman ekip yönetecek

Yeme bozukluklarının ergen sağlığı alanında uzmanlaşmış bir çocuk hekimi, ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı psikolog ile diyetisyenden oluşan uzman bir ekip tarafından yönetilmesi tedavinin başarısında büyük önem taşdığını söyleyen Prof. Dr. Alikaşifoğlu, "Ebeveynin yapması gereken hemen bir uzmana başvurmaktır. Uzmanlarını onlara gerekli yolu gösterecektir" dedi.