Ergenlikte obezitenin riskli 3 belirtisi

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, International Journal of Obesity'de (Uluslararası Obezite Dergisi) yayınlanan bir araştırmanın çocuğun ergenlikte obez olup olmayacağının 3 temel faktöre bağlı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

"Buna göre, çocuğun vücut kitle indeksine (VKİ), annenin VKİ'sine ve annenin eğitim durumuna bakılarak 6-7 yaş aralığındaki her kilodan çocuğun 14-15 yaşına geldiğinde kilo problemi yaşayıp yaşamayacağı yüzde 70 doğruluk payı ile tahmin edilebiliyor" diyen Dr. Ergenç, sözlerine şöyle devam etti: "Araştırma sonuçlarının; çocuklar için sağlıklı kabul edilen ortalama VKİ rakamlarındaki bir birimlik artışın ergenlikteki obezite riskini üç kat artırdığını belirledi. Aynı şekilde annenin VKİ'sindeki bir birimlik artışın ise çocuğun ileride obez olma riskini yüzde 5 oranında artırdığı görüldü. Bunun yanı sıra üniversite mezunu bir annenin çocuğunun aşırı kilolu veya obez olma ihtimalinin de düşük olduğu belirlendi. Araştırma bize önleyici tedaviler bakımından önemli ipuçları veriyor. Bilinçli ve farkında olmak da çok önemli. Annenin eğitim durumunun, çocuğun ileri yaşta obez olma riskine direkt etki ediyor olması da bundan kaynaklanıyor. Bilinçli anneler çocuklarının yeme alışkanlıklarını, kilo durumlarını yakından takip ederek erken harekete geçebiliyor. Annelerin obezite konusunda daha bilinçli olmaları için farkındalık çalışmaları artırılmalı."