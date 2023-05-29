Erkekler dikkat! Bel çevresindeki yağlanma cinsel performansı düşürüyor

Genel sağlık durumunun cinsel performansı doğrudan etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Halim Hattat, risk faktörlerine karşı uyararak önerilerde bulundu. Hattat, cinsel damarların gücünü azaltan risk faktörlerinin başında özellikle bel çevresinde depolanan aşırı vücut yağlarına dikkat çekti

Risk aktörlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Hattat Klinik Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “Yüksek kan şekeri-kolesterol-tansiyon, kalp sorunları, hormon dengesizlikleri, ağrılı hastalıklar, depresyon, kullanılan ilaçlar ve daha pek çok faktör performansı düşürebiliyor. Bu nedenle aktif ve performanslı bir yaz planı yaparken genel sağlık performansınızı da gözden geçirin. Stresinizi yönetmeye, kaliteli uykuya, Akdeniz tipi beslenmeye ve düzenli egzersize özen gösterin” dedi.



BEL ÇEVRESİNDEKİ YAĞLANMA TESTOSTERONU DÜŞÜRÜYOR



Bel çevresindeki yağlanmanın hem testosteronu düşürdüğünü hem de cinsel bölgede kan akışını engellediğini belirten Hattat, “Bunun için vücut kitle endeksi/ vücut yağı/ bel çevresi ölçümlerinizi yaptırın. Günümüzde beslenmeyle aşırı yağ ve şeker tüketiyoruz. Fazla yağlı bir diyetin damarları yıprattığı biliniyor. Aşırı şeker de ciddi bir damar düşmanı. Hatta bir kutu şekerli-gazlı içecek peniste kan akışını sağlayan nitrik oksitin yüzde 75'ini engelliyor. Bu nedenle sertleşme işlevi açısından beslenmeye dikkat! Damarları yıpratan her sağlık sorunu sertleşmeyi bozuyor. Örneğin diyabet hastaların sertleşme sorununu yüzde 80 arttırıyor. Yüksek tansiyon ve kolesterol de penis damarlarını yıpratıyor. Hatta bu tip sorunlar kalp damarlarından önce penisi etkiliyor. Sertleşme sorunu yaşayan ancak hiç kalp problemi olmayan erkekleri kalp hastası gibi değerlendirmek gerekiyor. Gizli diyabet, diyabet, insülin direnci, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi risklerinizi takip etmeniz şart. Günde 1 paket sigara içen erkeklerde sertleşme sorunu riski yaklaşık yüzde 40 artıyor. Sigarayı azaltmak çözüm değil. En iyisi tamamen bırakın. Özellikle bazı prostat ameliyatları sonrasında gelişen penis sinir hasarında hem penisteki hissiyat hem de damar fonksiyonları etkileniyor. Günümüzde bu sinirleri etkilemeyen ameliyat seçenekleri bulunuyor” açıklamasında bulundu.



SİGARA VE YOĞUN ALKOL TÜKETİMİ SERTLEŞME SORUNUNU TETİKLİYOR



Erken boşalma, isteksizlik gibi şikayetler sonrası check-up yaptırmanın önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Halim Hattat, “Sertleşme kalitesini arttırmak için ESWT-Şok Dalga veya P-Shot (PRP) gibi penis damarlarını yenileyen, hasarları onaran, penis damar-sinir ve cilt dokusunu geliştiren tedavileri kür olarak deneyebilirsiniz. Bu tedaviler cinsel bölge damarlarını yeniliyor ve penise daha çok kan pompalanmasını sağlıyor. Birkaç seansta bile fark edilir bir iyileşme yaşayabilirsiniz. Vücut yağ fazlalığı, sigara-yoğun alkol tüketiminde cinsel bölgedeki lenf sistemi metabolizma artıklarını ve patojenleri filtre edemez. Ödemi, toksinleri ve atık maddeleri cinsel bölgeden temizleyen sistemlerden faydalanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.



SERTLEŞME HAPLARINA KARŞI UYARI



Sertleşme haplarına karşı uyarılarda da bulunan Hattat, “Tatile çıkan pek çok erkek daha yüksek bir performansa sahip olmak için sertleşme haplarına yöneliyor. Erkekler sertleşme hapları ile daha kuvvetli ve uzun bir sertleşme yaşamayı, bir gecede birden fazla sertleşme sağlamayı arzu ediyor. Özellikle uzun etkili olan ve hafta sonu hapı olarak bilinen sertleşme ilaçlarına talep oluyor. Ancak sertleşme haplarını kesinlikle hekiminize danışmadan almayın. Belki de size uygun olan kısa etkili bir haptır. Veya hormonlarınız düşük olduğu için sertleşme sıkıntısı yaşıyorsunuzdur. Beklenmedik bir yan etki veya olumsuz bir sonuç almamak için mutlaka hekime başvurun” diye konuştu.