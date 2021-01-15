Erken boşalma depresyon nedeni

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erkeklerde en sık görülen cinsel sorunun erken boşalma olduğunu söyledi. Hattat, erken boşalma yaşayan 3 erkekten 1'inin depresyona girdiğini de vurguladı

Erkeklerde en sık yaşanan cinsel sorunlar arasında erken boşalma olduğunu belirten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, birçok kişinin bu sıkıntısını konuşmaktan ve bunun için doktora başvurmaktan çekindiğini söyledi. Sağlıklı bir boşalma süresinin hem erkek için hem de eşi için önemli olduğunu belirten Hattat, erken boşalmanın tatminsizlik, moral bozukluğu, hayal kırıklığı gibi şeylere neden olduğunu anlattı.



Erken boşalmanın erkekler kadar kadınları da olumsuz etkilediğini belirten Hattat, eşleri erken boşalan kadınlarda cinsel birleşmeden alınan zevkin azaldığını anlattı. Hattat, eşleri erken boşalma yaşayan 10 kadından 4'ünde de cinsellikten haz almama sorunu olduğunu ifade etti. Hattat, bu durumun kadınlarda cinsel isteksizlik yarattığını da vurguladı.



ERKEN BOŞALMA KADINDA ÖFKEYE NEDEN OLUYOR

Kadınların büyük çoğunluğunun eşlerini incitmekten korktuğu için bu sorunu dillendirmediğini belirten Hattat, çoğu kadının bu durumun zamanla geçeceğini sandığını söyledi. Ancak zamanla sorun düzelmeyince kadınların ‘Hep kendi zevkini düşünüyor, hiç benim tatminime önem vermiyor’ düşüncesine kapıldığını belirten Hattat, bunun da kadında öfkeye neden olduğunu ifade etti.

Sorun devam ettiği müddetçe kadında kırgınlık, öfke, hayal kırıklığı hislerinin arttığını belirten Hattat şöyle devam etti: Cinsel problemler ilişki çatışmalarına dönüşüyor. Oysa erkek kendi zevkine önem verdiğinden değil boşalmayı kontrol edemediği için erken boşalır. Bu tip yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için eşinizle konuşun ve mümkün olduğunda kısa sürede yardım alın.”

ERKEN BOŞALMA SONRADAN DA GELİŞEBİLİR

Erken boşalmanın bir erkeğin ilk ilişkisinden itibaren oluşabileceği gibi sonradan da gelişebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Halim Hattat, “Özellikle genç erkeklerde ilk cinsel ilişkinin etkisi, başkaları tarafından fark edilmemek için hızlı mastürbasyon yapmayı alışkanlık edinmek, performansla ilgili endişeler, suçluluk hissi, aşırı gerginlik ve deneyimsizlik erken boşalmayı tetikleyebiliyor. Çoğu zaman, erkeğin cinsel deneyimlerinin sayısı arttıkça refleksini kontrol etmeyi öğreniyor. Ancak bazı zamanlarda, bu refleks kontrol edilemiyor” diye konuştu.



NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Erken boşalmanın altında yatan organik ve psikolojik faktörleri bulmak için ayrıntılı bir sağlık öyküsüne ek olarak, fiziksel muayene ve bazen de ileri tanı tetkiklerinden yararlandıklarını belirten Prof. Dr. Hattat, “Altta yatan organik bir neden bulunduğunda, öncelikle bu sebep ortadan kaldırıyoruz. Bu noktadan sonra erken boşalmanın tedavisini sistemik ve lokal ilaçlar ve cinsel terapi egzersizleriyle yapıyoruz. Uzun etkili veya ilişki öncesi kullanılan haplar ile boşalma süresinde 2-8 kat arası uzama sağlanabiliyor. Erken boşalmaya eşlik eden sertleşme sorunu da bulunuyorsa, bu şikayete yönelik tedavi de veriliyor. Her erkek dönemsel olarak erken boşalma yaşayabilir. Ancak bu sorun cinsel ilişki denemelerinin yarısından fazlasında meydana geliyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalısınız” dedi.