Eşrefpaşa Hastanesi'nde Gebe Okulu açılıyor

Kentin asırlık kuruluşu İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, sağlıklı gebe, sağlıklı bebek anlayışıyla Gebe Okulu açıyor. Gebe Okulu'na katılacak anne adaylarına uzman sağlık ekibi tarafından gebelik döneminde beslenmeden doğru emzirmeye kadar pek çok konuda ücretsiz eğitim verilecek

Sağlık alanında önemli çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, sosyal projeleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Bebek bekleyen aileleri yalnız bırakmayan Eşrefpaşa Hastanesi, anne adaylarını “Gebe Okulu”na bekliyor. Gebe Okulu'na katılacak anne adaylarına, uzman ekip tarafından gebelik döneminde beslenme, gebeliğin psikolojik süreçleri, gebelikte diş sağlığı, egzersiz, anne karnında bebeğin gelişim süreçleri, doğru emzirme, anne sütünün faydaları ve yeni doğan bebek bakımı gibi pek çok konuda ücretsiz eğitim verilecek.

Eğitimler 6 hafta sürecek



6 hafta sürecek eğitimler 20 kişiyle sınırlı olacak. Eğitimler kayıtlar yeterli sayıya ulaştığında başlayacak. Yüz yüze verilecek eğitimler sonunda ebeveynlere “Gebe Okulu Sertifikası” da verilecek. Eğitimler için anne adayları Eşrefpaşa Hastanesi’nin (0232) 293 80 00 numaralı telefonundan kayıt yaptırabilir.

Doğum sürecinden bebek bakımına kadar eğitim



Gebe Okulunda verilecek eğitimler ile eşleri anne ve babalığa hazırlayacaklarını söyleyen Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Devrim Demirel, “Eşler arasında güçlü ve verimli bir işbirliği oluşturmayı amaçlıyoruz. Uzman kadromuzla anne adaylarını doğuma hazırlarken, doğum şekline karar verme konusunda da kendilerini güçlü hissetmesini sağlamayı hedefliyoruz. Anne adayları okulda bebek bakımına yönelik beceriler kazanırken gebelikte tehlike belirtileri ve doğum sonrası gebelikten korunma konularında da eğitim alacak” şeklinde konuştu.

Anne ve bebeğin sağlıklı ve mutlu bir dönem geçirmeleri hedefimiz

Gebe Okulu’nda eğitim ve gebelik egzersizleri programlarının gebeliğin 20. haftasından itibariyle başlayacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakkı Aytaç, “Eğitim süresince kursiyerlerimizin molalarda ara öğünleri hastanemizce karşılanacak. Bu çalışmada amaç anne adaylarımızı en güzel ve mutlu bir şekilde doğuma hazırlamak, anne adaylarına hamilelik ve doğum sürecinde yardımcı olmak ve bilmedikleri konularda kafalarına takılan sorulara cevap bulabilecekleri eğitim ortamını oluşturmak. Gebeliğin oluşumu, gebelikte oluşabilecek sorunlar, doğum yöntemleri ve normal doğumun önemi hakkında anne adaylarımızı bilinçlendireceğiz. Ayrıca doğum öncesi ve doğum sonrası beslenme, bebek bakımı, anne sütünün önemi, lohusalık süreci gibi konuların da yine eğitim süresince üzerinde duracağız. Gebe Okulu’nun amacı hamilelik ve doğum sürecinde annenin; doğum sonrasında ise bebeğin ve yine annenin huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir dönem geçirmelerini sağlamak” şeklinde konuştu.

Uzman ekip görev yapacak

Gebe Okulu'nda kadın doğum uzmanı, ebe, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, çocuk hastalıkları uzmanı, anestezi uzmanı, sosyal çalışmacı, psikolog ve fitness eğitmeninden oluşan uzman bir ekip görev yapacak. Gebe Okulu ile ilgili detaylı bilgi www.eşrefpaşahastanesi@izmir.bel.tr ile (0232) 293 81 91 numaralı telefondan alınabilir.