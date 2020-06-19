EÜ'nün Kovid-19'un teşhisine yönelik projesine TÜBİTAK desteği

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan'ın yürütücülüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisine yönelik "Biyosensör Temelli Tanı Kiti Geliştirme Projesi", TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

EÜ'nün Kovid-19'un teşhisine yönelik projesine TÜBİTAK desteği
19 Haziran 2020 Cuma 09:49

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, ülkenin teknolojik dışa bağımlılığını azaltacak ve rekabet gücünü artıracak yeni bir yöntem geliştirme amacıyla proje hazırladıklarını belirtti. Prof. Dr. Gürsen, projede koronavirüsün erken teşhisine yönelik, antikor temelli "elektrokimyasal biyosensörlere" dayalı erken tanı yöntemlerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Projede yer alacak doktora öğrencisi Hüseyin Şentürk ile doktora sonrası araştırmacı Dr. Ece Ekşin'in, STAR araştırmacı bursuyla ödüllendirildiği de belirtildi.

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