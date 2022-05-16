Evcil hayvanla uyumak zararlı mı?

Birçok evcil hayvan sahibi, yatağını veya yatak odasını evcil hayvanıyla paylaşıyor. Köpeğinizle veya kedinizle uyumanın çeşitli faydaları var. Ancak koşullara bağlı olarak, göz önünde bulundurmak isteyebileceğiniz riskler de vardır

Evcil hayvanıyla uyumanın birçok insan için önemli bir ritüel olduğunu belirten Hospetall Veteriner Kliniği’nden Veteriner Hekim Dr. Ebru Akbaş, hem evcil hayvanınız hem de siz sağlıklıysanız evcil hayvanınızla uyuyabileceğinizi söylüyor. Dr. Akbaş, evcil hayvanınızla uyuyup uyumama konusunda şu bilgileri verdi:

“Kediler ve köpekler çeşitli bakteri ve parazitler taşırlar; bunlardan bazıları insanlara aktarılabilir. Stafilokok (cilt enfeksiyonları) ve yuvarlak solucanlar gibi parazit hastalıkları, insanlar ve evcil hayvanlar arasındaki yakın temasla ilişkili bazı sağlık tehlikelerine örnektir.

Ancak bu riskler, özellikle hayvanlar temiz tutulursa ve rutin veteriner kontrolleri yapılırsa düşüktür.

Aslında bir evcil hayvanla uyumak, başka bir insanla aynı yatağı paylaşmanın risklerinden çok da farklı değil.

Ortalama, sağlıklı bir evcil hayvanın bir kişiye hastalık bulaştırma riski çok düşüktür. Riskleri azaltmanın basit bir yolu, hayvanı yatağın ucunda ayrı bir battaniye üzerinde uyuması için eğitmektir.

Bir kişinin bağışıklık yeterliliği azalmışsa (hasta olduğunuzda veya tıbbi tedavi gördüğünüzde olduğu gibi bağışıklık sistemi tam kapasiteyle çalışmadığında), evcil hayvanınızla yatmamayı seçmek mantıklıdır.

Hamileler evcil hayvanıyla uyuyabilir. Kemoterapi aldığı zaman ilk beş gün hariç kanser hastaları da evcil hayvanıyla uyuyabilir.

ÇOCUKLAR EVCİL HAYVANLARLA YATAĞINI PAYLAŞABİLİR Mİ?

Yetişkin evcil hayvan ebeveynleri gibi, küçük çocuklar da genellikle aile köpeği veya kedisi ile uyumak ister. Ancak altı veya daha küçük yaştaki bir çocuğun bir evcil hayvanla yalnız uyuması genellikle akıllıca değildir.

Evcil hayvanın bebekle uyumasını istemesek de evin yeni bireyini tam anlamıyla evcil hayvandan uzak tutmamak ve ebeveyn gözetiminde bebeği koklamasına ve tanımasına izin vermek gerekir. Aksi taktirde kardeş kıskançlığı yaşanabilir.

Yatakta uyumak evcil hayvan ebeveyni için rahat değilse, yatak odasının içine veya yatağın yanına rahat, temiz bir evcil hayvan yatağı yerleştirebilirsiniz. Evcil hayvanınızın kokunuzu alması için giysinizin bir parçasını (örneğin bir tişört) yatağına koyun. Evcil hayvanlar ebeveynlerini sever ve kokularını içine çekmek ister.”