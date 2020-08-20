Evde yanık tehlikesine dikkat

Koronavirüs, yılda yaklaşık 6 milyon ev kazasının meydana geldiği Türkiye’de, riski daha da artırdı

Salgından korunmak amacıyla evde geçirilen sürede, özellikle 0-6 yaş grubu çocuk ve 65 yaş üzeri bireylerin neden olduğu ev kazaları artarken, “yanık” şikayetleri de yükseldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Adile Savsar, dünya genelinde yapılan araştırmalara göre yanıkların yüzde 59’unun evde gerçekleştiğini belirterek, karantina sürecinde bu oranın yüzde 75’e yükseldiğini söyledi. Savsar, yanığa maruz kalan kişiye müdahale edilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini 9 maddede açıkladı. İEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Adile Savsar, dünya genelinde her yıl 180 bin kişinin yanık sebebiyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, geçtiğimiz yıl yayınlanan Amerikan Yanık Derneği (ABA) Ulusal Yanık Raporu’ndaki verileri paylaştı. Savsar; elbiselerin ateşle tutuşması, benzin ya da gaz yağı kullanımı gibi nedenlerle oluşan alev yanıklarının, yüzde 41 ile raporda ilk sırada yer aldığını söyledi. Savsar, sıcak sıvıların dökülmesi ya da sıcak banyo suyuna maruz kalınması sonucu oluşan haşlanma yanıklarının ise, yüzde 31 oranıyla en çok görülen yanıklar sıralamasında ikinci olduğunu aktardı.

Bol kıyafetler giymeyin

Yanıkların önlenebilir olduğuna dikkat çeken Savsar, “Evde yangın tehlikesi olan alanlara, yangın söndürücüler yerleştirilmeli. Evdeki yanıkların çoğu yemek pişirirken oluyor. Yemek pişirirken kıyafetlerin bol olmamasına özen gösterilmeli ve açık ateşte pişirme gibi eylemlerden uzak durulmalı” dedi. Yemek yapıldığı sırada mutfaktan uzaklaşılmaması, tutuşabilecek cisimler ile soba, ısıtıcı gibi aletlerin ocaktan uzakta bulundurulması gerektiğini aktaran Savsar, “Ocak ya da fırın düğmeleri, ‘açık-kapalı’ konumun kolayca fark edileceği şekilde işaretlenmeli. Kibrit ve çakmaklar çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulmalı. Mümkünse çocukların açamayacağı şekilde tasarlanan çakmaklar kullanılmalı” diye konuştu.

Savsar, şöyle devam etti: “Isıtıcı araçlar sabitlenmeli, kıyafetler ısıtıcı araçlardan uzakta giyinilmeli. Evde kullanılacak su sıcaklığı en fazla 50 dereceye ayarlanmalı. Ocak üstündeki çaydanlık ya da tavaların sap kısımları içe doğru çevrilmeli. Tüm elektrikli araçlar, su ve sıcak yüzeylerden uzak tutulmalı. Saç kurutma makinesi, ütü, tıraş makinası, kullanılmadığında prizden çekilmeli. Prizlerde kablolar açıkta olmamalı, priz kapakları kullanılmalı ve prizler uygun yükseklikte olmalıdır.”