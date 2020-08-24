Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve uzmanlık öğrencisi Dr. Bekir Çetin, tiroid kanseri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıkları "Eyvah! Tiroid Kanseri Oldum" kitapçığını yayınlandı

Kitapçığın oluşum serüveni ile ilgili konuşan Prof. Dr. Makay, "Bu kitabın oluşma sebebi sıklığı giderek artan tiroid kanseri ile ilgili bilgilendirme yapmak. Tiroid kanseri dediğimiz zaman içinde kanser lafı olduğu için tedirginleşiyoruz. Kitapçığı okuyanlar göreceklerdir; halkın anlayacağı şekilde 'kanserden korkalım mı?', 'hangi konularda özenli ve dikkatli olmalıyız?' gibi bilgilendirmeler yer alıyor" dedi. Projenin oluşum aşamasında yalnız çalışmadığını belirten Prof. Dr. Makay, "Dört öğrencimizle beraber yola çıktık. İntörn Dr. Bilge Çandereli, Ece Horasanlı ve Stajyer Dr. Berke Ozan Çandır görsellemeler konusunda destek verdiler. Uzmanlık öğrencim Dr. Çetin ile beraber metinleri oluşturduk. Proje, öğrenci arkadaşlarımın sayesinde görsel güzelliğiyle ortaya çıkan bir eser oldu" dedi. Sosyal sorumluluk projesi altında bir çalışma yapmak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Makay, "Sekiz yıldır, Ege Üniversitesi kapsamında, endokrin cerrahisi polikliniğimizde yılda en az 10 bin hasta ağırlayan, 400-500 tiroid-paratiroid ameliyatı yapan bir merkez olduğumuzun altını çizerek söylemek istiyorum. Hastalarımız kontrolden ayrılırken ellerinde bu kitapçıkla uğurlamak gibi bir niyetimiz vardı. Bir aksiyon güttük, planladık ve sonucunda bu kitapçık ortaya çıkmış oldu. Kitapçığı da ücretsiz dağıtmayı öngördük" diye konuştu.

"Tiroid kanseri, ikinci sırada

Tiroid kanserinin Türkiye'de giderek artan bir kanser haline gelmiş olmasından dolayı bu konu üzerinde çalışma yaptığını belirten Prof. Dr. Makay, "Türkiye'de kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıraya yerleşmiş olan bir kanser. Ultrasonografi kolay ulaşılabilir durumda, ameliyatlar hali hazırda yapılagelmekte ve topluma ışık tuttuğunuzda neredeyse iki kişinin birinde tiroid bezinde nodül dediğimiz yumruların olduğunu görüyoruz. Sonuçta, tiroid kanseri de nodüllerin zemininde oluşuyor" dedi. Prof. Dr. Makay, " "Tiroid kanseri tanısıyla ameliyat olan bir komşusunu, yakınını gören kişide de nodül olduğu zaman 'eyvah, kanser miyim?' diye bir soru beliriyor. Bunu birazcık yatıştırmak istiyoruz. Çünkü en sık gördüğümüz ve en sık ameliyat ettiğimiz konuda bir bilgilendirme yapıp insanları rahatlatmak istedik. Tabi burada çok ince bir çizgi var. Rahatlatmak demek bundan bir şey olmaz anlamında değil, siz tıbbi önerilere uyduğunuz sürece sorun olmayabilecektir mesajını vermek" dedi. "Tiroit Kanseri Farkındalık Ayı"nın giderek ön plana çıkartılmasının ve kitapçığın basımının bu dönemde olmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Makay, "Tiroid Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bu projenin çıkış amacını tamamlayan bir süreç olacağını düşündüğünü belirtti. "Eyvah! Tiroid kanseri oldum" Kitapçığına Ege Üniversitesi'nden ya da www.ozermakay.com adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek.