Filtreli maske kullanmayın çünkü...

Koronavirüs nedeniyle kullanılan filtreli maskelerin ortama virüs yayabileceği belirtildi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda filtleri maske kullanımının yasaklandığını belirterek yolculara uyarıda bulunmuştu. Konuyla ilgili bir açıklama da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu'dan geldi. Ofluoğlu yaptığı açıklamada, maskeyi takan kişinin, dış ortamdan gelen virüsleri, bakterileri kendisini koruyacak şekilde süzgeçlediğini belirtirken, ancak kendi bünyesindeki virüsleri dışarıya görderdiğini söyledi.

Sağlık açısında filtreli maskelerin riskler barındırdığını belirten Ofluoğlu: “Ventilli maskeler tek yönlü bir valfe sahip. Tek yönlü valf ile nefes alıp veriliyor. Maskeyi takan kişi dış ortamdan kendisine doğru gelecek kimyasalları, virüsleri, virüs partiküllerini, bakterileri kendisini koruyacak şekilde süzgeçliyor. Fakat kendi bünyesindeki virüsleri dışarıya gönderiyor. Çünkü virüsün kimde olup olmadığını bilmiyoruz. Böyle bir durumda kişi kendisindeki virüsü ortama saçıyor. Bu maskeler ortamdaki diğer insanlar için ciddi risk haline geliyor. Ventilli maske kullanımında üstüne ince de olsa bir cerrahi maske takılmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Filtreli maskenin sadece takan kişiyi koruduğunu anlatan Ofluoğlu, ancak kendisindeki virüsün etrafına saçılmasını önlemediğini belirtti. Maske takmaktaki asıl amacın sadece takan kişiyi değil, çevredekileri de korumak olduğunu belirten Ofluoğlu, "Ancak ventilli maskeyi kullanan kişi virüs barındırıyorsa asemptomatik dahi olsa nefes verdiği her ortamda virüs yayılıyor. Ortam havasına virüs bulaşıyor” şeklinde konuştu.

Filtreli maskelerin kapalı ortamlarda kullanılmaması gerektiğini belirten Ofluoğlu, kişinin takmakta ısrar etmesi durumunda da üzerine ikinci kat olarak cerrahi maske takılması önerisinde bulundu. Telli cerrahi maskelerin kullanılmasını önerdiğini belirten Ofluoğlu, iki kat cerrahi maske takılması gerektiğini söyledi.