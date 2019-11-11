Fissür Belirtileri Nelerdir?

Fissürün kelime anlamı çatlak demektir.

Sağlık sorunu olarak fissür genelde makatta karşılaşılan bir sorundur. Makatın çevresinde meydana gelen fissürler yani çatlaklar hastaya ağrı ve acı vermektedir. Büyük tuvalet ihtiyacını giderme sırasında bu ağrı ve sancı en üst noktaya ulaşmakta, hastayı günlük hayatında da ağrı ve sancı devam etmektedir. Daha çok yetişkinlerde görülen bu rahatsızlık zaman zaman yeni doğmuş bebeklerde de görülmektedir. Kabızlığın sık rastlandığı 0-1 yaş aralığındaki bebeklerde kabızlıktan dolayı makatta çatlak sorunu ile karşılaşılmaktadır. Makatta çatlak olan hasta yetişkin de olsa bebek de olsa bu çatlaklar acı vermektedir. Her büyük tuvalet yapılışında bu çatlaklara yeni çatlaklar eklenmekte olan çatlaklar da derinleşmektedir. Bununla beraber çatlaklarda kanama da olmaktadır. Ağrılı ve acılı şekilde büyük tuvaletini yapan kişinin makatında kanama da varsa vakit kaybetmeden Proktoloji Uzmanı bir doktora muayene olmalı ve fissürün tedavisine başlanmalıdır.

Fissür Tedavisi Nasıl Olur?

Fissüün oluşma sebeplerinden biri kabızlıktır. Kabız dışkılama sırasında yırtılan ya da çatlayan makat çevresi acı ve ağrı yapmaktadır. Her dışkılamada bu ağrı ve acıyı hisseden hasta tuvalete gitmekten korkmakta, büyük tuvaleti gelse bile acı çekeceği için gitmemektedir. Hastanın tuvalete gitmeyi ertelediği her anda dışkı daha da sertleşecektir. Hasta dayanamayıp tuvalete gittiğinde daha çok ıkınmak ve kasılmak zorunda kalmakta ve makat çevresindeki çatlaklar/yırtıklar çoğalmaktadır. Bu sıkıntıları yaşayan hastanın anal fissürü olduğu sonucuna varıldığında gerekli görülüyorsa hastaya lavman yapılmalıdır. Daha sonra sıcak su oturtma banyoları ile makattaki kaslar gevşetilip büyük tuvalet düzene sokulmalıdır. Kabızlık sorununu çözücü yiyecekler ve bağırsakları çalıştırıcı ilaçlar hastaya verilmelidir. Makat kaslarını çalıştırıcı ve fissür sorunun çözen bir tedavi şekli de botoxdur. Ameliyatsız makat çatlağı tedavi yöntemleri içinde yer alan botox tedavisinde makattaki kaslara botox uygulanıp bu kasların gevşemesi sağlanır. Gevşeyen makat kasları sayesinde hasta büyük tuvaletini daha rahat yapmakta ve çatlaklar onarılmaktadır. İzmir’de muayenehanesi olan Op.Dr. Altan Karan botox tedavisi ile anal fissürün tedavisi başta olmak üzere anal fissür tedavisi yapmaktadır. Op.Dr.Altan Karan’da tedavi olan hastalar mutlu olarak Op.Dr.Altan Karan’ın yanından ayrılmaktadır.

Bitkisel Fissür Tedavisi

Ağrı, acı ve sancılı bir süreci olan fissürün teşhisi ve tedavisi için mutlaka bir genel Cerrahi Uzmanı ya da Proktoloji Uzmanına başvurulmalıdır. Tıbbi bir tedaviye başlanmadan fissür tedavisi düşünülmemelidir. Hastaların bazıları bu sağlık sorunu ile ilgili doktora gitmeye çekindikleri için kulaktan dolma ya da çevrelerinden duydukları bitkisel tedaviye yönelmektedirler. Fissürde tıbbi tedaviye başlandıktan sonra doktora ya da homeopati uzmanına danışarak bitkisel tedavi yapılmalıdır. Tıbbi tedavinin yanında alternatif tedavi olarak bitkisel tedavi denenmelidir. Bunu denemeden önce de doktora mutlaka danışılmalıdır. Aksi takdirde yanlış yapılan ve zararlı bitkisel tedavi ile bağırsak kanserine kadar giden geri dönüşü olmayan sağlık sorunları ile karşılaşılabilir.

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