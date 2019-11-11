Foça'da organ bağışı 

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Foça İlçe Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası kapsamında Foça'da "Organ ve Doku Bağışı Etkinliği" düzenledi.

Kaymakam Ali Çetin, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve Türkiye Yelken Federasyonu Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Komitesi Başkanı Serdar Özkaleli, organ ve doku bağışı gönüllüsü oldu.

Umut olmak için

Organ ve doku bağışına dikkat çekmek için gönüllü olduğunu belirten Başkan Fatih Gürbüz; "Sağlık bakımından çaresiz olup, umudunu kaybedenlere umut olmak, yeni bir hayat vermek elimizde. Gelin hepimiz organ ve doku bağışına destek verelim, başka bir bedene yeniden can verelim"dedi.

Atatürk Kupası Yelken Yarışlarının hazırlıklarının yapıldığı Foça Belediyesi Karakum Plajındaki etkinliğe; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Belediyesi Meclis Üyesi ve Foça Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Barçın, Türkiye Yelken Federasyonu Sosyal Sorumluluk ve Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Özkaleli, Foça Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Reşit Çınarlı, Foça İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Gürbüz, TYF ve spor kulüplerinin yöneticileri, hakemler, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.



