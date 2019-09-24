Gençlerde bu belirtiler kalp krizi habercisi

Yaşlılarda kalbi besleyen köprü damarların oluşumu kalp krizinin atlatılabilmesine yardımcı oluyor. Gençlerde ise krizler daha tehlikeli oluyor. Dr. Öz, bazı belirtileri sıraladı ve gençlerin bunları ciddiye alması gerektiği uyarısında bulundu.

Yaşlanmayla efor kapasitesinin düşmesi, köprü damarların oluşması kalp krizinin daha hafif atlatılmasına neden oluyor. Bunun yanında gençlerin kalp hastalıklarının belirtilerini önemsememesi ve köprü damarlara sahip olmamaları nedeniyle gençlerde kalp krizleri daha kötü sonuçlanıyor. Liv Hospital Ulus Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tuğba Kemaloğlu Öz, gençleri uyardı ve risk yaratabilecek belirtileri şöyle sıraladı:

Aile öyküsü: Aile bireyleri arasında, kadınlar için 65, erkekler için 55 yaş altı, kalp hastalığı olanlar daha yüksek risk altındadır. Bu kişiler hiçbir şikayeti olmasa dahi kalp doktoruna başvurması gerekir.Sigara içimi: Bir tanesi bile kalp hastalığı riskini artırıyor. BLırakmak kalp sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şey!

Tansiyon: Kan basıncının yüksek seyretmesi kalp üzerinde aşırı stres yaratarak damarların zarar görmesine, kalp kaslarında kalınlaşmaya, vücudun en büyük damarı olan aort damarında genişleme ve yırtılmalara yol açabilir. Kan basıncı 130/80 üstünde olan kişiler mutlaka kalp doktoruna başvurmalı.

Kilo fazlalığı: Kadında bel çevresinin 88, erkekte 102 santimi aşması kalp riski açısından önemlidir. Bu kişilerin diyet ve egzersiz programlarıyla yağ oranlarını kontrol altında tutmalıdır.

Şeker: Özellikle kontrolsüz seyreden şeker tüm damarları tahrip ediyor. Mutlaka düzenli kontrol edilmeli ve kan şekeri normal sınırlarda tutulmalıdır.

Hareketsizlik:Bu yaşam tarzı günümüzün en önemli sorunlarından biri. Hiç spor yapmamış, kalp hastalığı risk faktörleri olan kişilerin yoğun spor programına başlamadan önce mutlaka kalp doktoru tarafından kontrolden geçmeleri gerekir.

Stres: Aşırı hırslı, yarışmacı, saldırgan, kavgacı ve sinirli kişilerde kalp krizi riski daha fazladır. Ayrıca depresyon, önemli bir kayıp gibi duygusal süreçler de kalp krizi riskini artırır.

Sağlıksız beslen9me: Yiyeceklerdeki katkı maddeleri, aşırı ve kalitesiz yağ içeriği, fazla tuz tüketimi kalp sağlığını olumsuz etkiler. Akdeniz mutfağı olarak adlandırılan Omega 3'ten zengin beslenme tarzı kalp krizi riskini azaltır.

Kötü kolestrol: Kan yağlarında yükseklik genetik olarak kalp hastalığına yatkınlığı gösteren önemli bir belirteçtir. Kötü kolesterol değerleri gerek yaşam tarzı değişikliği gerek ilaç tedavisi ile kontrol altında tutulmalıdır.

İyi kolestrol düşüklüğü: İyi huylu yani kalbi koruyan kolesterolün düşüklüğü vücudun damar savunmasının zayıf olduğunu gösterir. Bu durumda olan genç hastalar kalp hastalığına daha yatkındır ve daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Sağlıklı beslenme (omega 3'ten zengin), düzenli egzersiz ve sigaranın bırakılması iyi huylu kolesterolde yükselmeye yardımcı olur.