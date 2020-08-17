Gizli tuza dikkat

Tuz, doğal bir mineral kaynağı olması sayesinde sinir sistemi, kas sistemi, biyolojik sağlık üzerinde birçok fayda sağlıyor. Kahvaltılık, şarküteri ürünleri ve atıştırmalık yiyeceklerin birçoğunda gizli tuz bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, gereğinden fazla tuz tüketiminin kanser, kalp yetmezliği ve kronik böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, fazla tuz tüketiminin sağlık sorunlarına davetiye çıkardığını belirterek gizli tuz tehlikesine dikkat çekti.

Vücutta elektrolit dengeyi sağlıyor

Tuzun içerdiği mineraller sayesinde sağlık için çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, "Tuz mineralinin eksikliğinde sinir sistemi, kas sistemi olumsuz yönde etkilenir. Doğal bir antidepresan olan tuzun eksikliği depresyona sebep olabilir. Vücutta elektrolit dengeyi sağlayan tuz, yeterli ölçülerde tüketildiğinde kas kramplarının önüne geçer. Aksi durumda aşırı su birikmesi yaşanarak ciddi sağlık sorunları doğurabilir. Ayrıca kan miktarı ve tansiyon dengesini korumak için de oldukça önemli" dedi.

Tuz eksikliği depresyona yol açıyor

Tuz eksikliğinin sinir sistemini olumsuz etkilediğini söyleyen Örkçü, "Vücutta tuz oranı azaldıkça sinir sistemi fonksiyonel olarak çalışamaz. Dolayısıyla kas hareketleri kısıtlanır. Tuz eksikliği devam ettiği sürece zincirleme olarak tüm sistemler etkilenebilir.Vücutta tuz eksikliği sebebiyle depresyona girme riski artar. Tuzun bu etkisi ABD'de yapılan bir araştırmayla da kanıtlandı" diye konuştu.



