Göğüs Küçültme Ameliyatı Nedir?

Genetik, hormonel nedenler ile hamilelik sonrasında memelerde büyüme olur. Göğüs boyutu zamanla eski haline döner. Ancak bu kez de sarkma meydana gelebilir. Göğüs küçültme ameliyatı, sarkmadan kaynaklı kötü görünüme de çözüm olabilir.

Göğüslerin büyüklüğünden şikayet eden kadınların, göğüslerini küçülterek ; istedikleri göğüs şekline kavuşmalarını sağlayan ameliyat göğüs küçültme ameliyatıdır. Genetik, hormonel nedenler ile hamilelik sonrasında memelerde büyüme olur. Göğüs boyutu zamanla eski haline döner. Ancak bu kez de sarkma meydana gelebilir. Göğüs küçültme ameliyatı, sarkmadan kaynaklı kötü görünüme de çözüm olabilir.

Göğüs Küçültme Ameliyatı Neden Yapılır?

Büyük göğüsler genellikle çekiciliğin sembolüdür. Ancak göğüslerin vücut yapısına uymayacak kadar büyük olması hem estetik hem de sağlık sorunlarına neden olabilir.

Sırt ve boyun ağrısı

Meme altında mantar ve pişik

Kıyafet bulmakta yaşanan zorluk

Göğüsü saklama içgüdüsü

Sütyen askısından kaynaklı, omuzda oluşan yara ve çukurlaşmalar.

Bel fıtığı

Fiziksel aktivitede zorluk

Sarkık meme uçları

Göğüslerin iriliği nedeniyle şişman görünme hali

Psikoloji nedenler

Nedeniyle göğüs küçültme ameliyatları tercih edilebilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Öncesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ameliyat öncesi hastaya rutin sağlık kontrolleri yapılır. Sigara içen hastaların operasyondan bir süre önce sigarayı bırakmaları ya da iyileşme süresi bitene kadar ara vermeleri beklenir. Kan sulandırıcı içen hastaların operasyondan en az 1 hafta önce ilacı bırakması gerekir. Hasta hekim ile beklentilerini, hekim hasta ile net bir şekilde operasyonun detaylarını konuşmalıdır. Operasyon sonrasında sonucun nasıl bir görünüm alacağının bilgisi hastaya iletilir. Burada hekimin tecrübesi ve daha önce gerçekleştirdiği operasyonların başarı derecesi son derece önemlidir.

Göğüs Küçültme Operasyonu Nasıl Yapılır?

Göğüs küçültme operasyonlarında hastanın yaşı, çocuk sahibi olmak isteyip istemediği, cilt yapısına göre uygun olan operasyon türüne karar verilir, daha sonra ameliyat gerçekleştirilir. Ameliyat yaş sınırı 18’dir. Operasyon, genel anestezi ile yapılır. Memenin büyüklüğüne göre ameliyat süresi değişebilir. Ancak ortalama olarak 2-4 saat sürer.

Küçültme işlemi memedeki fazla dokunun kesi ile açılarak alınması yöntemi ile yapılır. Göğüs küçültme ameliyatından sonra, hasta çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa, operasyon süt kanallarına zarar vermeden dokunun alınmasına dikkat edilir. Böylece hasta çocuğunu emzirebilir.

Büyük olan meme dokusu hastanın vücut ölçülerine göre şekillendirilir. Göğüs küçültme ameliyatlarında alınan dokular ile kanser riski de azalmış olacaktır.

Operasyon 2 şekilde yapılabilir. Meme ucu çıkarılarak doku alındıysa göğüs altından yuvarlak ve aşağı doğru inen bir kesi ya da ters T şeklinde oluşan bir kesi ile fazla olan doku alınır. Bu bölgelerdeki dikiş izleri zamanla azalacak ve ince bir çizgi şeklini alacaktır. Kendiliğinden eriyen gizli dikiş uygulanır.

Göğüs Küçültme Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmedir?