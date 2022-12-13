Görme Sorunları Göz Çizdirme Operasyonu ile Ortadan Kalkıyor

Farklı mesafeleri görme konusunda sorun yaşayan insanlar, birçok insan için oldukça basit gibi görülen pek çok konuda ciddi anlamda zorluk yaşayabiliyorlar. Her ne kadar farklı alternatifler insanların karşılarına çıkan yöntemler ilk olarak istekleri yerine getiriyor gibi görülse de konfor bakımından istenilenlerin ortaya çıkmasını sağlamıyor. Dr. Berkant Bozdağ tarafından sunulan göz çizdirme operasyonları ile beraber ise bu konuda en iyi çözümlerin elde edilmesi mümkün hale gelmiş oluyor

Gözlerin görmesi ile alakalı sorun yaşayan kişiler, lazer teknolojisi sayesinde artık daha öncesinde olmadığı kadar kolay şekilde sorunlarından kurtulmayı başarıyorlar. Lazerin beraberinde getirmiş olduğu en büyük avantajların başında, doğru kişiler tarafından yapılması halinde beraberinde hiçbir risk getirmemesidir. Bu konuda var olan gelişmelerin her geçen gün artış göstermeye devam etmesi ile beraber artık gözlerde görmeyi ciddi oranda etkileyen sorunların kendini gösterdiği durumlarda tahmin edilenden çok daha kısa bir süre içerisinde operasyon yapılarak görme konusunda yaşanan sorunun ortadan kaldırılması da mümkün hale gelmiş oluyor.

Göz Çizdirme Operasyonunda Hangi Teknikler Kullanılıyor?

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesi ile beraber artık göz çizdirme operasyonları konusunda oldukça başarılı çalışmalar yapılır hale gelmeye başladı. Dr. Berkant Bozdağ, kişinin başta göz numarası olmak üzere çeşitli faktörleri detaylıca inceleyerek en iyi sonuçların ortaya çıkması adına hangi tekniğin kullanılması gerektiğini netleştirecek ve buna göre de gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır. Bu aşamada ön plana çıkan şeylerin başında kornea topografisi geliyor. Çünkü topografi sonucunda ortaya çıkacak parametrelerin detaylı şekilde incelenmesi sonucunda hangi göz çizdirme tekniğinin uygulanması gerektiği hakkında net bilgiler elde edilmiş olur.

Konu göz çizdirme operasyonu olduğu zaman insanların karşılarına uzun süredir ilk sırada LASIK çıkıyor. Bu teknikte gözün damla ile uyuşturulmasından sonra kullanılan özel cihaz aracılığı ile kornea bölgesinde flep meydana getirilir. Ardından da korneal flep altında bulunan dokuya lazer ışınları gönderilerek operasyon gerçekleştirilir. Farklı mesafeleri görme konusunda sorun yaşayan kişiler, Dr. Berkant Bozdağ tarafından gerçekleştirilecek LASIK göz çizdirme operasyonu ile beraber uzak, orta ya da yakın mesafeleri görme konusunda sorun yaşayan kişiler, hiçbir sorunla karşılamadan operasyon sonucunda istediği sonuçları elde etmeyi başarıyor. Operasyon sırasında ya da sonrasında acı ya da ağrı hissi ortaya çıkmaz. Operasyonun sonrasındaki gün görsel anlamda netlik ortaya çıkar ve kişi de herhangi bir sorun meydana gelmeden günlük yaşamına devam eder.

Pek çok kişinin hakkındaki araştırmalarını sıklaştırmaya başladığı No Touch Laser göz çizdirme tekniğinde ise göze asla temas edilmez. Vakumun uygulanmadığı bu yöntemde uyuşturulan gözün tepedeki yanıp sönen ışığa bakması istenir. İşlemin ortaya çıkabilen tek dezavantajı ise ilk 48 saatlik süreçte gözde ağrının kendini gösterebilmesidir. Hipermetrop haricindeki göz sorunlarında etkili çözümler sunan bu teknikte görsel netlik ise operasyondan 5 gün sonrasında ortaya çıkmaktadır.

Göz Çizdirme Operasyonun Zararı Var Mıdır?

Gözler son derece hassas yapıya sahiptir. Dolayısıyla insanların büyük bir kısmı bu bölge ile alakalı operasyon kararı almadan önce ilk aşamada aklındaki tüm soru işaretlerini en iyi şekilde gidermek istiyorlar. Lazerle göz çizdirme operasyonları yıllardır gerçekleştirilmektedir. Ve ilk günden bu yana da olumsuz durumun ortaya çıktığı operasyon sayısı tahmin edilenden çok daha azdır. Dr. Berkant Bozdağ ve ekibi bu aşamada olası riskleri minimuma indirerek tamamen sorunsuz şekilde geçmesi adına gerekli adımları eksiksiz şekilde atmaktadır. Gerek operasyon öncesi gerekse operasyon ve sonrasında gerekli olan tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, https://www.berkantbozdag.com üzerinden gerekli bilgileri elde edebilirler.