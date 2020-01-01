Çevresel faktörler, stres, ilerleyen yaş cildimizde birtakım değişimlerin meydana gelmesine neden oluyor.

Zamanla üst ve alt gözkapaklarımızda cilt ve yağ torbaları oluşmaktadır. Oluşan görüntüden rahatsız olan birçok kişi son zamanlarda Egensante Blefaroplasti biriminden destek almak istiyor. Göz kapağı estetiği ile gözkapaklarında bulunan gereksiz yağ ve cilt torbalarından kurtulabilmek mümkün. Bu işlemler hem erkek hem de kadınlar için uygundur.

Göz Kapağı Estetiği Yöntemleri

Egesante, gözkapağı ile ilgili yaşanan soruları başarılı bir şekilde uygulanan estetik operasyon ile ortadan kaldırabiliyor. Uygulanan işlemler ile ilgi bilgi verecek olursak;

Üst Göz Kapağı Estetiği: Üst göz kapağının tam kıvrım bölgesine bir kesik atılır. Bu kesik ile beraber üst göz kapağında bulunan tüm fazla kas, deri ve yağ torbaları alınmaktadır. İşlem sonrasında gözkapağı genç bir görünüme sahip olmaktadır.

Alt Göz Kapağı Estetiği: Kirpiklerin tam diplerinden bir kesik atılarak alt göz kapağı estetik işlemine başlanır. Yine bu bölgede bulunan fazla kas, cilt, yağ torbaları alınır. Eğer çok fazla bir şey yoksa işlemler göz kapağı iç kısmından yapılmaktadır. Yanaklarında sarkma bulunan kişiler, yüz germe ameliyatı ile beraber göz kapağı estetiği de yaptırabilirler.

Kimler Göz Kapağı Estetiği Yaptırabilir?

Gözkapağı estetiği işlemini yaptırmak için ciddi bir şart ya da gereksinim bulunmuyor. Eğer ciddi bir göz probleminiz yoksa bu operasyonu yaptırabilirsiniz. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler rahatlıkla bu işlemi yaptırabilirler. Özellikle göz kapaklarının sarkık olmasından şikayetçi olan her bireye bu operasyon ciddi oranda önerilmektedir.

Göz Kapağı Estetik Ameliyat Ücreti

Göz kapağı estetiği yaptırmak isteyen birçok kişi işlemin ücretini merak ediyor. Ameliyat ücretinin her bütçeye yönelik olduğunu bilmelisiniz. Estetik operasyonun yapılacağı bölgeye, bölgede yapılacak işleme göre ameliyat ücreti kişiye özel olarak belirlenmektedir. Genellikle 2 saat süren bir operasyon olduğunu hatırlatmak isteriz. Daha fazla bilgi almak için https://www.egesante.com/goz-kapagi-estetigi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Egesante, hem operasyon öncesinde hem de operasyon sonrasında hastalara dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi vermektedir. Özellikle ameliyatlar sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere uyarsanız gözkapağınızın kısa sürede iyileştiğini görebilirsiniz.