Göz sağlığınız için çabalıyorlar

3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Ersan Tüyene, toplumun ve bireylerin göz sağlığını korumayı amaçladıklarını belirterek, vatandaşları bilinçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

İzmirdeki bazı sağlık kuruluşlarının hastaları tanı ve tedavi sonrasında gözlük almaları için belli adreslere yönlendirdiklerini dile getiren Tüyene, bu durumun hem optisyenlik müesseselerine hem de vatandaşlara bir takım olumsuz yansımaları bulunduğunu ifade etti.

Tüyene "İzmirde kimi sağlık kuruluşları vatandaşları adres göstererek gözlük almaları için yönlendiriyor. Üstelik farklı bir yerden gözlük alırsanız sorumluluk kabul etmediklerini belirtiyor. Vatandaşlar, gösterilen kurumlardan alışveriş yapmaya zorlanıyor. Aslında çok daha uygun maliyetle gözlük alabilecekken kendilerine daha pahalı ürünler ve aksesuvarlar gösterilerek yüksek ücret ödemelerine neden olunuyor. Bu durum gözlük sektörü ve vatandaşı etkilediği gibi SGK ücreti ödeyen devletimizi de zarara uğratıyor.Vatandaşlarımızın göz muayenesi olduktan sonra istedikleri optik müessesesinden ve gözlükçüden ürün alma hakkı bulunuyor" diye konuştu.

Haksız rekabete yol açıyor

İzmirde haksız rekabete neden olan bu uygulamanın karşısında olduklarını ve mağdur vatandaşlardan kendilerine şikayet dilekçeleri de geldiği bilgisini veren 3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Ersan Tüyene, oda olarak gerekli hukuki süreçleri başlattıklarını ve konuyu ilgili makamlara da taşıdıklarını vurguladı.

Ersan Tüyene, şunları söyledi: "Gözlük sektöründe hizmet veren kurumlar Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bazı kurallara uymak zorunda. Belli bir standarttaki makine parkına da sahip olmaları gerekiyor. Burada hem Bakanlık hem de oda olarak bizler gerekli denetimleri sürdürüyoruz. Yani sektörde çalışmaya hak kazanan tüm işletmeler aslında vatandaşlara bölge - ilçe farkı olmaksızın hizmet verebilir. Vatandaşlarımızın bu konuda daha bilinçli hareket etmeleri ve kendilerine diretilen bu haksız rekabet uygulamalarının karşısında olmaları gerekiyor."