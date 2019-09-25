Gözlüğünüzü de gözünüz gibi koruyun

Günlük hayatta en çok kullandığımız aksesuarlardan biri olan optik camların bakımı da özen isteyen hassas bir konudur. Hoya Türkiye'den Hakan Kayra, özellikle optik camlardaki küçük toz parçacıklarına dikkat!

edilmesi gerektiğini vurguladı, şu bilgileri verdi: "Gözlüklerinizi silerken çoğu zaman elbiselerimizi kullanmayı tercih ederiz. Fakat bu işlem, yüzeydeki küçük toz parçacıklarını camın yüzeyine iterek camların çizilmesine sebep olur. Camı daha uzun süre kullanabilmek için, özel olarak hazırlanmış temizleme spreyi kullanılmalıdır. Sıvı damlaları İse yumuşak ve temiz bir mikrofiber bezle silmek yeterli.

Kozmetik ürünlerden uzak tutun

Camı daha uzun süre kullanabilmek için ev temizlik maddeleri, saç spreyi ve parfüm gibi kozmetik ürünlerinden uzak tutun. Bunlar camlara ve kaplamalara zarar verebilir. Gözlüklerinizi takarken ve çıkarırken iki elinizi birden kullanın. Gözlüklerinizi sert kaplama kutularında saklayın. Camlarınızın çizik, kir ve yansıma önleyici kaplamalarla kaplı olmasına dikkat edin ve optikçinize sipariş verirken camın net görüşü engelleyen faktörlere karşı kaliteli bir kaplama uygulanmış bir cam olmasını talep etmelisiniz."

Sakın bunları yapmayın

Camlarınızı peçeteler, kağıt havlular ya da kağıt mendillerle; kumaş yumuşatıcısıyla yıkanmış havlularla silmeyin. Gözlüklerinizi fırın ya da kalorifer gibi ısı kaynaklarının üzerine koymayın ya da sıcak bir arabanın içinde bırakmayın.Gözlüklerinizi camların bombeli tarafının üzerine koymayın. Bunu yapmak kaplamaya zarar verebilir ve çiziklere yol açabilir. Gözlüklerinizi başınızın üzerine takmayın. Bunu yapmak başınızın üzerinden düşme ve çizilme olasılığını artırıp aynı zamanda çerçevenin şeklini bozarak camların gözünüzün önünde durduğu konumu ve odaklanmayı etkileyebilir.