Göztepe'nin stadı resmen açıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin geçen sezon 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş'la oynadığı maçla hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı açılışta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu hazır bulundu. Kasapoğlu, açılış öncesi Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi. AK Parti İzmir Milletvekilileri Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir Kulüpler Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolcular ve siyasiler de Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerlerini aldı. Kasapoğlu, İzmirli milli sporcuların da katıldığı tören öncesi milli yüzücü Emre Şakçı ve milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'la sohbet ederek, sporculara başarılar diledi. Bakan Kasapoğlu ayrıca kulüp başkanlarıyla da görüşerek bilgi alış verişinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende Göztepe'nin 95 yıllık özlemine son veren stadın 400 milyon TL'lik yatırımla stadın tamamlandığını söyledi. Gürsel Aksel Stadı'nın hem dış hem de iç görünüş olarak çok güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, "Stadyumun güzelliğini görüyorsunuz. İzmir'in şanına yakışan bir stat oldu. Belki uluslararası müsabakalarını yapabileceğiz 20 bin kişilik stat. Binali beyin ısrarlarıyla yapılmış bir stadyum. Bu kadar emekten sonra Türkiye Futbol Federasyonu başkanımız da orada, bu iş de müteahhitliğe benzemez. Daha çok çalışacağız. Şu pandemi belasından kurtulalım, orada bir jübile mi olur sembolik mi olur maç yapabiliriz. Vekaleten Alpay Özalan o işi götürür. Adana'da çok güzel bir stadı açtık. Stadının bir özelliği var, iki kulübümüze hizmet verecek. Adanaspor ve Adana Demirspor'a hizmet vermesi açısından Yeni Adana Stadı'nın işlevi farklı olacak. Adana'yı çok önemsiyoruz. Hem Adana hem Gürsel Aksel iç ve dış görünümüyle çok çok güzel statlar. Artık bundan sonra bütün iş neticeler almak" diye konuştu.

GÖZTEPE SÜRPRİZ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılış töreninde Spor Toto Süper Lig'de dün sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maça da esprili bir göndermede bulundu. Erdoğan'ın törende, "Dün akşam da tabi bize sürpriz yaptılar. Stat açılışı bugüne rastladı" diyerek espri yapması gülüşmelere neden oldu.

KASAPOĞLU: DÜNYANIN EN GÜZEL STATLARI ARASINDA

Bakan Kasapoğlu ise Gürsel Aksel Stadı'nın dünyanın en güzel statlarından biri olarak aday gösterildiğini ifade etti. Kasapoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın en güzel statlarından birinin yanı başındayız. Size destekleriniz ve ilginiz için şükranlarınızı arz ediyoruz. Emeği olan Binali Yıldırım Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bey ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlarımızla, TFF başkanımızla, sporcularımızla beraberiz. Sporcularımızın bir kısmı olimpiyatlarda kota alan sporcularımız. İnşallah yüksek performans merkezimiz de hazır. Onu da sizin teşriflerinizle açmayı arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR'E MİLLİ MAÇ MÜJDESİ

Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan açılışta, "Türkiye sayenizde tesisleşmede çağ atlamıştır. Size kuru kuru teşekkür olmaz. Ya kulüpler bazında ya da milli takım bazında Avrupa, Dünya şampiyonlukları getirerek size teşekkür edeceğiz" dedi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Sepil, "Stat 95 yıllık rüyamızdı, artık çok övünülecek stadımız var. Sizi bir maçımıza bekliyoruz. Pandemi sonrası stadımızda , burada bizi onurlandırmanızı isteriz" şeklinde konuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir de, "Cuma günü Yeni Adana Stadı'nı açtık. Bugün Gürsel Aksel Stadı'nı açıyoruz. Burayı da bir milli maçla iltifat edebiliriz" cümlelerini kurdu. Eski Futbol Federasyonu ve Altay Başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Adana'daki yeni açılan stadın ilk golünü Adana Demirspor-Altay maçında Altaylı bir futbolcunun attığını, ilk galibiyeti de İzmir takımının aldığını hatırlattı. Ardından tüm katılımcılar stadın açılış kurdelasını kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılardan kurdeleyi kestikleri makasları hatıra olarak saklamalarını istedi.