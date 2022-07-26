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Gribin yerini kovid aldı!

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya yaptığı açıklamada, bu son dalgada Kovid- 19’un hayatı tehdit eden bir hastalıktan, iş gücü kaybı yaratan bir hastalığa döndüğünü ifade etti. Prof. Dr. Özkaya, “Artık "grip oldum" yerine "Kovid oldum" terimini kullanmaya başladık. Hastalık, semptomlar, seyir ve artık uyguladığımız konservatif tedavi dahil her şeyi ile aynı seyrediyor” dedi

Gribin yerini kovid aldı!
26 Temmuz 2022 Salı 13:02

Kovid-19’un yeni varyantının doğadaki ve hayatımızda yer alan tüm virüsler içinde en bulaştırıcı virüs halini aldığını söyleyen Prof. Dr. Özkaya, “Hızla artan vaka sayılarını buna bağlayabiliriz. Ancak ağır hastalık yapma gücü ve ölüm oranı oldukça azaldı. Grip virüsünün bulaştırıcılık süresi 1 veya 2 gündür. Bu sürede kaç kişiye bulaştırdığınızı düşünün. Grip olduğunuzda 2 gün dinlenir ve 2 gün kendinizi toplumdan izole ederseniz. Böylece hem bulaştırıcılığınız hem de hastalığınız geçer. Ancak şu anda Kovid-19 yeni Omicron varyantı çok bulaşıcı ve neredeyse 7-10 gün boyunca bulaştırıcılığı ve hastalık süresi devam ediyor” diye konuştu.


Virüsün, bu kadar uzun süre bulaştırıcı olması ile bir anda toplumda çok fazla insana bulaştığına işaret eden Prof. Dr. Özkaya, “Bugünlerde günlük 100 binin üzerinde Kovid-19 vakası olmasına rağmen ağır hasta sayısı ve ölüm çok az. Bunun nedeni aşıların hala ağır hastalıktan koruması, sürü veya toplum bağışıklığı kazanması. Siz aşı olarak, aslında toplumda henüz aşılanmayan veya o hastalığa henüz yakalanmamış kişileri de koruyorsunuz. O nedenle hatırlatma aşılarının mutlaka olunması lazım. Böylece yeni varyant virüslerin, hastalık yapma şiddeti azalıyor hem de vücut virüs ile nasıl savaşacağını öğreniyor" ifadelerini kullandı.


Hastane ve yoğun bakımlardaki durum ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Özkaya, “Özellikle yoğun bakımda yatan ve hastanede yatan hastalarda Kovid-19’u, ek hastalık olarak saptıyoruz. Yani hasta Kovid-19 dışı nedenlerden hastaneye ve/veya yoğun bakıma yatıyor ve birçoğunda Kovid-19 tesadüfen saptanıyor” dedi.


Ciddi iş gücü kaybının ortaya çıktığına vurgu yapan Prof. Dr. Özkaya, Kovid-19 ile enfekte olan bir kişinin neredeyse 7-10 gün boğaz ağrısı, ateş, öksürük, eklem ve baş ağrıları çektiğini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #grip #kovid #Koronavirüs
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