Grip aşısı olmanın tam zamanı

Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Uzm. Dr. Füsun Özkutucu, grip aşısının etkin koruyuculuk sağlaması için en geç bu ay içinde yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Dr. Özkutucu, grip aşısının; 65 yaşın üzerindeki yaşlı grupta, şeker, kronik bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalarına (KOAH), hipertansiyon ve kronik iskemik kalp hastalarına, kronik böbrek yetmezliği hastalarına ve dalağı alınmış hastalara özellikle yapılması gerektiğini vurguladı, şu bilgileri verdi: "Gribin arttığı mevsimler özellikle sonbahar dönemidir. Sonbaharın yanı sıra bahar döneminde tekrar bir artış gösterir. Grip aşısının her yıl eylül-ekim ayı civarında yapılması gereklidir ama koruyuculuğu birkaç yıl üst üste yaptıktan sonra daha artmaktadır; ilk yıl koruyuculuğu daha az olabilir. Grip aşısında üç tane virüs suşuna karşı aşı hazırlanmaktadır. Aşı, bir önceki senenin en sık görülen virüsleri üzerine yapılır. Her yıl tekrarlanan aşılamalar sonrasında hastaların bağışıklık sistemi sürekli aktif olduğu için gribe karşı gerçekten dayanıklı olur."

D vitamini eksikliği

Dr. Füsun Özkutucu, "Gripten korunmada öncelikle genel sağlığın iyi olması lazım; vücutta D vitamini eksikliğinin olmaması, bağışıklık sistemi için vücudun kansız olmaması, şekerin kontrol altında olması gerekiyor" dedi, korun9ma yöntemlerini ise şöyle anlattı: "Salgın olduğu dönemlerde çok kalabalık yerlere özellikle risk faktörü olan kişilerin girmemesi, toplu taşıma araçlarında ya da kalabalık bölgelerde kişilerin kendisini koruması şart. En kolay bulaşma yolu solunumdan ziyade; göz, burun akıntısı gibi sıvıların ele bulaşması, elden de tekrar ağza götürülmesi ile olur. Onun için en önemli korunma yöntemi aslında kişilerin dışarıdayken ellerini ağızlarına, burunlarına ya da gözlerine götürmemesi, eve gelir gelmez ellerini yıkamalarıdır."