Grip, kronik hastalığı olana daha tehlikeli

Kışın en hızlı yayılan ve insanları en çok etkileyen hastalıklar arasında gribin ilk sıralarda yer aldığını belirten Memorial Şişli Hastanesi'nden Uzm. Dr. Servet Alan, "Rahatsızlık; ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, kas veya vücut ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Gerekli önlemlerin alınması ve aşı sayesinde korunmak mümkün olabiliyor" dedi.

Gribe yol açan influenza virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün olduğunu söyeyen Dr. Alan, şu bilgileri verdi: "Hastalık hafif veya ciddi hastalıklara, hatta bazen yaşam kayıplarına neden olabilmektedir. İnfluenza genellikle aniden ortaya çıkar ve ateş ve ateşlenme hissi, üşüme titreme, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerden bir kısmı veya tamamı görülebilmektedir. Bazı hastalarda, çocuklarda daha sık olmak üzere bulantı, kusma ve ishal de gözlenebilmektedir. İnfluenza olan her hastada ateş olmayabilir. Soğuk algınlığında ise genellikle burun akıntısı daha belirgin olurken diğer bulgular daha hafif seyredebilmektedir." Gribin belli yaş gruplarında ve hastalıklarda hayati açıdan risk yarattığını söyleyen Dr. Alan, bunları şöyle sıraladı: "Astım, Nörolojik hastalıklar veya nörolojik gelişme bozuklukları, kan hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, şeker hastalığı; kalp, böbrek, karaciğer hastalıkları, metabolik bozukluklar, aşırı kilo, 19 yaş altında olup, uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alanlar, HIV veya AIDS, bazı kanserler, lösemi gibi hastalıklara veya ilaçlara bağlı olarak bağışıklık yetmezliği olanlar, 65 yaşın üzerindeki kişiler, 6 ay ve 5 yaş arası çocuklar, gebeler, uzun süre ile bakım kuruluşlarında kalanlar

Antibiyotik yararsız

Bu kişiler gripten koruyucu tedbirler almaya ve hasta kişilerle temas etmemeye ekstra özen göstermelidir. Tedavide antibiyotik kullanılmıyor. Gribe yol açan virüsler her yıl değişebileceği ve aşının koruyuculuğu zamanla azalabildiği için aşının her yıl uygulanması önerilmektedir. Hastalığın ağır seyretmemesi için risk grubunda olduğu belirtilen tüm hastaların ve bunlara virüsü taşıyabilecek hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının aşı olması gerekmektedir. Ayrıca doktor bilgisi olmadan kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanılmamalıdır.