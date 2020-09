Grip mi, covid mi?

Burun akıntısı ve boğaz ağrısı gripte, tat ve koku problemleri Covid-19’da ön plana çıkıyor. Covid-19, semptomlar ortaya çıkmadan 48 saat önce bulaşmaya başlıyor, grip semptomlar çıktıktan sonra daha bulaşıcı hale geliyor

Gribe sebep olan influenza virüsü ve Covid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov 2 virüsü, solunum yoluyla bulaşmasıyla dikkat çekiyor. Belirtileri çok büyük benzerlik gösteren bu iki hastalığın semptomlarını doğru okuyabilmek ise hayati önem taşıyor. Burun akıntısı ve boğaz ağrısı gripte ön plana çıkarken, koku ve tat alma problemleri genellikle Covid-19 varlığında tabloya ekleniyor. Her iki hastalığın birlikte görülmesi, Covid-19’un daha ağır seyretmesine neden olacağından, mutlaka herkesin grip aşısı yaptırması ise şart.

Türkiye’de son zamanlarda Covid-19’a bağlı ölümlerde ve vakalarda artış dikkat çekici boyuta ulaştı. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte yine solunum yoluyla bulaşan grip vakalarının da artışa geçmesi öngörülüyor. Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, her iki virüsün de solunum damlacıkları ile bulaşan virüsler olduğunu söyleyerek, özellikle yakın dönemde uygulanan yasakların kalkması ve kış aylarına geçişin başlamasıyla birlikte her iki hastalık için riskin tekrar yükseldiğini ifade etti.

Covid daha bulaşıcı

Covid-19’a sebep olan Sars Cov-2 virüsünün az da olsa hava, temas ve fekal oral yolla da bulaşabildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Işık, her iki virüsün bulaştırıcılığı karşılaştırıldığında ise Sars Cov-2 virüsünün, gribe neden olan influenzaya göre çok daha bulaştırıcı olduğunun bilindiğini söyleyerek, “influenza kaynaklı grip hastalarında şikayetler başladıktan sonra bulaştırıcılık en yüksek noktada iken, Covid-19’da semptomlar başlamadan önceki 48 saat içerisinde bulaştırıcılık en fazladır. Her iki hastalıkta da asemptomatik kişiler bulaştırıcı olabilir fakat unutulmamalıdır ki hastalığın belirtilerini gösteren kişiler her zaman daha çok bulaştırma potansiyeline sahip olacaktır” diye konuştu.

Gripte, sıklıkla yüksek ateş, terleme, baş, kas ve boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, halsizlik şikayetleri görülürken, Covid-19’da benzer şekilde ateş yüksekliği, terleme, baş ve kas ağrısı, öksürük, nefes darlığı, halsizlik gibi benzer semptomların görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Işık, “Burun akıntısı ve boğaz ağrısını Covid-19’da çok sık görmüyoruz. Koku ve tat alma problemleri de genellikle Covid-19 varlığında tabloya eklenmektedir. Gripte kuluçka süresi 1-4 gün (ortalama 2 gün) iken Covid-19’da kuluçka süresi 2-14 gün (ortalama 5 gün) olarak kabul ediliyor. Gripte şikayetler hastalığın ilk 3-7. günlerinde en fazla iken, Covid 19’da şikayetler hastalığın 2-3. haftasında en fazla görülmektedir. Gripte ölüm oranı % 0,1 iken covid 19’da ölüm oranının %0,25-%3 arasında olduğu bilinmektedir” dedi.