Grip tedavisini hızlandıran 6 öneri

Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, gripten en kısa zamanda kurtulmanın püf noktalarını anlattı.

Grip tedavisinde antibiyotiklerin yerinin olmadığını söyleyen Hakko,"Bağışıklığı tam olan kişilerde antiviral ilaçlar kullanılmaz. Ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, öksürük kesiciler kullanılabilir. Hastanın istirahat etmesi ve bol sıvı alması önerilir. Diyabet, kalp, böbrek hastalıkları, kanser hastaları, gebeler, küçük çocuklar ve 65 yaş üstündeki kişilerin klinik durumları değerlendirilerek antiviral ilaçların kullanımı gündeme gelebilir" dedi. Dr. Hakko, gribi en kısa sürede atlatmanın püf noktalarını ise şöyle sıraladı: Tedavinizi aksatmayın. Tedavi sürecinde doktorunuzun verdiklerinde başka ilaç kullanmayın.

İstirahat edin. Yeterli süre boyunca uyuyun. Günlük ortalama 7 saat uyunması organizmanın savunma sistemini güçlendirir.Sıvı tüketiminizi azaltmayın. Bol su için. Özellikle, aşırıya kaçmadan, krarışık bitki çayları (ıhlamur, kuşburnu, ahududu, yasemin, papatya, böğürtlen...) tüketebilirsiniz. İyi beslenin: Sağlıklı beslenmek, hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından önemli. Bağışıklık sistemini güçlendiren. Stresten uzak durmak, düzenli uyku, yeterli süre dinlenme ve sigaradan uzak durmak önemli.