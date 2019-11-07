Gripten sonra fırçanızı değiştirin

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Gripliyken diş macununu fırçaya değdirmeyin. Gripten sonra diş fırçanızı mutlaka değiştirin" uyarısında bulundu.

Havaların soğumaya, hastalıkların kapıyı çalmaya başladığını sböyleyen Kökdemir, "Grip görülme oranları da gün geçtikçe artıyor... Gripliyken ellerinizi sık sık sıvı sabun ile yıkadığınız gibi, diş fırçanızın hijyenine aynı önemi vermelisiniz. Gripliyken diş macununu fırçaya değdirmeyin" dedi.

Virüs birikiyor

Kökdemir, gripten sonra neden diş fırçasının değiştirilmesi gerektiğini söyledi, "Grip geçiren hastalarda hastalık süresince kullanılan diş fırçası üzerinde virüsler bol miktarda birikir. Bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebilirler ve tekrar uygun ortam bulduğunda hastalığa sebep olurlar. Bu nedenle grip olduğunuzda kullandığınız diş fırçasını, hastalığı atlattıktan sonra, yenisi ile değiştirmelisiniz. Bu vücudunuzun nekahet döneminde tekrar yoğun şekilde virüslere maruz kalmasını engelleyecektir. Ayrıca grip olduğunuz sürece kullandığınız diş macununu fırçanın üzerine sıkarken tüpün ağzının fırçaya değdirilmemesi de doğru bir davranış olacaktır."