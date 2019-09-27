Gülüş Tasarımının Adresi İzmir

Dişlerinizin bakımsız ve sağlıksız olması gülüşünüzü doğrudan olumsuz etkileyebilir. Rahat bir gülümseme ve estetik bir duruş için diş sağlığını ihmal etmemek ön koşuldur.

Diş ve ağız sağlığı problemleri yalnızca bununla sınırlı kalmayıp, farklı hastalıklara da enfeksiyon yoluyla kapı aralayabilir. Tüm bu sorunlara tanı konulması ve alternatif tedavi sunulması için profesyonel bir destek almak yararlı olacaktır. Alanında uzman hekim ve son teknoloji araç gereçlerle hizmet sunan Dentomega Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bu konuda her zaman yanınızda.

Dişlerinizi İlk Gün Ki Gibi!

Dişler zamanla hasar oluşumuna çok müsaittir. Yediğiniz yemek, kahve, çay, sigara vb. ürünler zamanla diş minelerinize zarar verip hastalık haline gelmesine neden olur. Doğru fırçalama yapılsa dahi sararma etkileri görmek mümkündür. Ancak Dentomega dişlerinizi ilk haline getirmeyi hedefler. İletişim geçtiğiniz ilk andan itibaren, uzman hekim tarafından tanı konulur. Tanının neticesinde alternatif tedavi yöntemi belirlenip, hassasiyetle tüm sorunlar giderilir. Sararmalara diş beyazlatma işlemi, kurtarılamayan dişlere protez, implant hizmeti, diş ve diş eti problemlerine uygun tedaviler gibi birçok konuda profesyonelce hareket edilmektedir. Dentomega Bayraklı diş kliniği ve Bayraklı implant hizmeti sunarak, dişlerinizi ilk gün ki haline getirmeyi hedeflemekte.

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Protez İmplant Diş Hizmeti

Bazen dişler vaktinde tedavi edilmediği için kurtarılamaz hale gelebilir. Kırılmalar, çatlamalar diğer dişlerinizin de bozulmasına neden olarak çenenizde kalıcı hasarlara yol açabilir. Nitekim kurtarılamayan dişleriniz için üzülmeyin! Çünkü Dentomega’nın uzman hekimleri siz değerli hastalarına en uygun tedaviyi sunuyor. Kurtarılamayan dişleriniz için protez diş, implant tedavisi hedeflenir. Çene ve ağız yapınıza en uygun implantlar seçilerek, kalıcı bir şıklık sağlanır. Bayraklı implant hizmeti sizleri beklemektedir. Oluşan tüm ağız ve diş sağlığı problemlerinize ilişkin doğru tanı ve tedavileri Dentomega’dan almanız mümkündür.











