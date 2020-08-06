Güneş ışığı, miyopu yavaşlatıyor

Göz hekimleri, küçük yaşlardan itibaren çocukların yaşamını olumsuz etkileyen ve belli bir yaşa kadar tedavisi bulunmayan miyopi (uzağı net görememe) rahatsızlığı konusunda aileleri uyarıyor

Miyopinin ilerleyişini durdurmanın tam olarak mümkün olmadığını belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, çocuklukta miyopinin düzeltilmesi tedavisinin yalnızca gözlükle yapılabildiğini söyledi.

Miyopinin bugüne dek kitap okuma, televizyon izleme ve bilgisayar oynamayla direkt ilişkilendiğini kaydeden Asena, "Yakın bakışın kullanıldığı iç mekan aktivitelerinin miyopinin ilerleyişini kolaylaştırdığı kabul edilmekteydi. Oysa, tıptaki son gelişmelerle birlikte miyopiye kapalı mekanlardaki ışığın miktarının neden olduğu anlaşıldı. Bu nedenle miyop çocuklara spor yapmak gibi uzak bakışın kullanıldığı dış mekan aktiviteleri ile dengelenmiş bir yaşam düzeni öneriyoruz" diye konuştu.

Miyopi rahatsızlığının 18 - 20 yaşından sonra ilerlemesinin durduğu bilgisini veren Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Göz gelişimini etkileyen faktörlerden birisi de ortamdaki ışığın azlığı ya da çokluğudur. Bir oda iyi aydınlatılmış olsa bile 400 lüxlük bir aydınlığa sahiptir. Oysa ev dışında hava kapalı olsa dahi bu rakam 40 bin lüx değerindedir. Yani kapalı mekandaki ışık miktarı, açık alanlardakinin yüzde 1'i seviyesinde. Karanlık ortamda göz daha çok büyüdüğü için miyopi de buna paralel olarak büyüyor. Bu nedenle çocukları küçük yaşlardan itibaren her gün 2 saat gün ışığına çıkarmak gerekiyor" diye konuştu.

Dış mekan önemli

Açık havada büyüyen çocukların miyopi ilerlemesinde yavaşlama gözlemlendiğini kaydeden Asena, "Güneş ışığı vücutta dopamin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Dopamin de göz büyümesini yavaşlatıyor. Bu nedenle miyopinin ilerlemesi de azalıyor. Çocukların dış mekandaki sportif faaliyetler ve sosyal aktivitelere katılımlarının teşvik edilmesi gerekiyor" dedi.

Genetik geçiş gösteren bir bozukluk olan miyopinin tedavisini, çocukluk çağında gözlük, ergenlik döneminde kontakt lens ve 20'li yaşlarından sonra eğer gözde numara ilerlemesi durmuşsa excimer lazer tedavisi olarak özetleyen Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena sözlerini şöyle sürdürdü: "Anne babalar, çocuklarının gözlerini periyodik olarak muayene ettirmeli. Çocukların ilk muayeneleri 2 yaşında yapılmalı, bozukluk olmasa bile 2 yılda bir muayenelere devam edilmelidir"

