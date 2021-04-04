Günlük vaka sayısı 44 bini aştı. En çok vaka bu illerde!

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 249 bin 126 testte, 44 bin 756 vaka ile 1483 koronavirüs hastası tespit edildi. Dün yaşamını yitiren 186 kişi ile toplam can kaybı 32 bin 78'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 249 bin 126 testte 44 bin 756 vaka, 1483 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 186 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 214 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Dünkü verilerle toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889, toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, toplam vefat sayısı 32 bin 78, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 231, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 82 bin 676 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

EN ÇOK VAKA BU İLLERDE

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası güncellendi. 27 Mart- 2 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı Twitter hesabından paylaştı. Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il yine Samsun olurken, kentte 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586,84'ten 678,72'ye yükseldi. Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 591,45 ile İstanbul, 564,03 ile Yalova, 546,77'yle Çanakkale, 518,33'le Kırklareli ve 503,88'le Giresun oldu.

ARTAN VAKA SAYILARI

Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun'un yanı sıra diğer kentlerde yaşanan artışlar da dikkat çekti. Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 184,29'dan 272,79'a, İzmir'de ise 156,48'den 218,88'e yükseldi. Risk haritasında mavi renk ile düşük riskli sayılan tek il Şırnak'ta da vaka sayısı yükseldi. Şırnak'taki sayı geçen hafta 13,57 iken güncellenen haritada 23,43 olarak aktarıldı.