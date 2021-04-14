Günlük vaka sayısı 59 bini geçti!

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 306 bin 563 testte, 59 bin 187 vaka ile 2 bin 723 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 273 kişi ile toplam can kaybı da 34 bin 455'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 306 bin 563 testte 59 bin 187 vaka, 2 bin 723 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 273 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 104 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Dünkü verilerle toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485, toplam vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, toplam vefat sayısı 34 bin 455, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 951, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 424 bin 733 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

En yüksek vaka sayıları Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale'de

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası güncellendi. 3-9 Nisan tarihleri arasında 100 bin nufusta en çok vakanın görüldüğü iller Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı Twitter hesabından paylaştı. Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il 100 bin kişide 882,13 ile Kırklareli oldu. Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 804,97 ile İstanbul ve 797,34 ile Çanakkale oldu.

ARTAN VAKA SAYILARI

Haritada pek çok şehirde vaka artırşları görülürken, uzun süredir en çok vakanın görüldüğü Samsun'da azalma yaşandı. Samsun'da geçen hafta 100 bin kişide görülen 678,72'lik vaka sayısı yeni haritada 645,17'ye düştü. En çok vaka görülen il olan Kırklareli'nde daha önce 518,33 olan oran 882,13 olarak güncellendi. İstanbul'da vaka sayısı 591,45'ten 804,97'ye, Çanakkale'de ise 546,77'den 797,34'e yükseldi. Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 272,79'dan 419,06'ya, İzmir'de 218,88'den 304.07'ye yükseldi.

10 bin kişide en az vaka sayısının görüldüğü iller 32,17 ile Şırnak, 46,34 ile Hakkari, 61,69 ile Van, 61,84 ile Şanlıurfa ve 63,06 ile Mardin oldu.