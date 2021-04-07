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Günlük vaka sayısında rekor kırdık!

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 271 bin 547 testte, 49 bin 584 vaka ile 2 bin 3 koronavirüs hastası tespit edildi. Dün yaşamını yitiren 211 kişi ile toplam can kaybı 32 bin 667'ye yükseldi

Günlük vaka sayısında rekor kırdık!
07 Nisan 2021 Çarşamba 09:14

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 271 bin 547 testte 49 bin 584 vaka, 2003 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 211 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 498 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Dünkü verilerle toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142, toplam vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, toplam vefat sayısı 32 bin 667, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 477, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 159 bin 475 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #Koronavirüs #vaka sayısı #türkiye koronavirüs
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