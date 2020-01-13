Günümüz Evliliklerinin Kâbusu Vajinismus

Cinsel birliktelik evliliklerin temel yapı yaşı gibidir. Uzun süreli, evliliklerin ve eşer arasındaki bağlılığın devam etmesi için çok önemli olan cinsel birliktelik çoğu zaman maalesef sağlıklı gerçekleşmemektedir.

Batı toplumunda görülen ve son dönemde ülkemizde de yaygınlaşan vajinismus ya da cinsel ilişkiye girememe çoğu evliliklerin bitmesi be eşlerin birbirinden soğuması neden olan cinsel sorunların başında yer alıyor. Vajinismus önemsenmeli ve önemsenmesi gerek bir problemdir. Evlilikte bu sorun bir süreye kadar kabul edilebilir hale gelmiştir.

Vajinismus Nedir?

Cinsel birleşmeme sorunudur ve kadınlarda meydana gelir. İlişki sırasında vajinanın yakınında bulunan kasların kasılması ve cinsel birleşmeyi zorlaştırması problemidir. Ağrılı bir cinsel birleşmeye neden olan vajinismus pek çok erkek tarafından ciddiye alınmamakta hatta bu durum tamamen kadının iradesine bağlanmaktadır. Bu durum kadının suçluluk duygusu hissetmesine neden olmakta ve bir süre sonra

Psikolojik sorunlara bile yol açmaktadır. Bu nedenler erkeklerin bu sorunu kadınların iradesi dışında olduğunun anlaması ve zamanda tedaviye başlaması, kısa zamanda vijinismus tedavisinde başarıya ulaştırır. Vajinismus tedavisi Ankara uygulamaları çerçevesinde her vajinismus hastası bu sorunu aşabilir.

Vajinismus Nedenleri Nelerdir?

Vajinismus fiziksel ve psikolojik nedenlerden dolayı meydana gelmektedir. Fiziksel sebepler olarak tıbbı, doğum, yaşa bağlı sendromlar, geçişi hastalıkları, pelvik yaralanma, ilaç ve yapısal sebeple olarak sıralanabilir. Psikolojik sebepler ise çocukluk döneminde anne ve baba baskısı ya da cinsel birleşmeyi kötü olarak yorumlayan kişilerin etkisi, ailesinin baskısı gibi olumsuz geçen çocukluk dönemi ile korku, anksiyete stres, partneri ile uyumsuz olma, travmatik olaylar da bu vajinismus sorununa neden olan psikolojik etkenler arasında yer almaktadır.

Vajinismus Tedavisi

Vajinismus tedavisi Ankara sağlık merkezinde uzman hekimler tarafından yapılmaktadır. Tedavi için günümüzde en yeni yöntem olan nöroterapi kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemi ile b %95 başarı elde edilmekte ve çiftler arasında kâbus haline gelen sorun tamamen yok edilmektedir. Vajinismus terapisi olarak da isimlendirilen bu tedavi yöntemi rahatsızlığın temeline inmekte ve kesinlikle ilaç ya da cerrahi operasyon kullanılmamaktadır. Cinsel terapi ya da nöroterapi sırasında ilk önce detaylı değerlendirme yapılmaktadır. Bu sayede çiftler arasında bulunan bilgi eksiklikleri tespit edilip, bu hataların giderilmesi amaçlanmaktadır.

Vajinismus Çeşitleri Nelerdir?

Primer vajinismus ve Skonder Vajinismus olmak üzere iki çeşidi bulunan vajinamus sorunu aslında yalnızca kadının değildir. Premer vajinismus PC kas gruplarının spazmı kaynaklı ağrısız cinsel birleşme yaşaması durumu olarak tanımlanmaktadır. Ilk birleşme ve jinekolojik kontrol sırasında fark edilmektedir. Sekonder vajinismus ise ağrısız cinsel birleşmeyi sağlar ve kasılmalar daha sonra ortaya çıkmaktadır. Genellikle travma ya da cerrahi operasyon sonucunda meydana gelir. Vajinismus tedavisi Ankara uygulaması ile aşılmayacak bir rahatsızlık değildir.