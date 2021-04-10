Hareketsizlik mutsuzluğu tetikliyor

Kovid-19 nedeniyle bireylerin fiziksel aktivitelerinin kısıtlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Onur Oral, fiziksel aktive yetersizliği nedeniyle sosyo psikolojik sorunların yaşandığına dikkat çekerek bazı hormonların kandaki seviyelerinin düşmesi sonucunda bireylerde mutsuzluk, kaygı ve endişe halinin yaygınlaştığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Kovid-19'un beraberinde getirdiği kısıtlamalar sosyal hayatı olumsuz etkilerken bireylerin evde kalması nedeniyle yeterince fiziksel aktivite yapabilmelerine neden oluyor. Son bir buçuk yıldan bu yana insanların evde daha çok vakit geçirmesi bireylerde fiziksel aktivite potansiyelini aşağıya çekerken beraberinde obezite ve bazı hormonların salınımının azalması mutluluğu negatif etkiliyor.

Koronavirüs sürecinde bireylerin fiziksel aktivitelerinin azalmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Onur Oral, "Kovid-19 Pandemisi sürecinde sosyal hayatın ve genel yaşantı alışkanlıklarının değişmesi bir anlamda sağlık üzerinde çok önemli değişimler ortaya çıkardı. Özellikle Kronavirüsün engellemesini etkileyen faktörlerden biri olan karantina süreci bireylerin eski alışmış oldukları aktif hayatlarından daha pasif ve ev içinde kalmalarına neden oldu. Bu durum beraberinde doğal olarak fiziksel aktivite kapasitesini aza indirdi. Hâlbuki insanoğlu fiziksel aktivite ve hareketle daha sağlıklı olabilir. Fiziki aktivitenin bir tedavi yöntemi olduğunu tüm dünya kabul etmiş durumda. Son bir buçuk yıldan bu yana insanların daha çok ev ortamında yaşıyor olmaları bazı bireylerde fiziksel aktivite potansiyelini aşağıya çekerken beraberinde obeziteyi meydana getirdi. Obezite bir enerji dengesizliği problemi olduğu için alınan kaloriler yakılmaması ve kilo olarak ortaya çıktı. Obezite beraberinde birçok sorunun da ortaya çıkmasına neden oldu. Bireylerde hipertansiyon, kan şekerinin yükselmesi ve hareket azlığına bağlı olarak eklemlerde ağrıların ve hareket kısıtlılıkları ortaya çıktı" dedi.

Fiziksel aktivite bir tedavi yöntemi

Bu süreçte bireylerdeki fiziksel aktivite yetersizliği nedeniyle sosyo psikolojik sorunlarında yaşandığına dikkat çeken Oral, "Fiziki aktivite insana mutluluk sağlayan, hayat coşkusu veren bazı hormonların salınması için temel bir faktör. Genel olarak Seratonin, Dopamin, Endorfin olarak bildiğimiz bu hormonlar fiziksel aktivite azaldıkça kandaki seviyeleri düşmeye başladı. Buna bağlı olarak bireylerde mutsuzluk, kaygı ve endişe hali yaygınlaştı. Bu nedenle birçok ülkede sosyo psikolojik destek birimleri oluşturuldu. Pandemi süresince oluşan depresyon ve depresif hali hareketsizliğin son halkasıdır. Bu anlamda Kovid-19 sürecinin sağlık adına ortaya çıkarabileceği sorunlara dönük yapılması gereken aslında en temel faktör fiziki aktiviteyi tekrar hayata yerleştirilmesidir. En azından ev içinde rahatlıkla günde 45 dakika ya da bir saatlik egzersiz alışkanlığı bireylerde hem sağlık koşullarının iyiye dönmesi hem de psikolojik yapının yükselmesine önemli katkı sağlayacaktır. Önemli olan bireylerin fiziksel aktiviteyi bir tedavi yöntemi olduğunu bilmeleri ve bunun önemini kavrayabilmeleridir. Bu anlamda özellikle pandemi sürecinden duygusal anlamda olumsuz etkilenen ve fiziksel sağlığı zarar görmüş bireylerin öncelikle dengeli ve yeterli beslenme ile birlikte fiziksel aktiviteyi hayatlarına tekrar geri getirmeleri oldukça akılcı bir yöntem olacaktır" diye konuştu.

Güçlü bağışıklık sistemi için hareket şart

Bireylerin Kovid-19'a karşı bağışıklık sistemlerinin güçlü olması gerektiğini aktaran Oral, "Fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği yıllardan beri bilinmektedir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması virüslere, bakterilere ve mevsimsel geçiş hastalıklarına karşı bireylerin daha dirençli hale getirecektir. İçinde bulunduğumuz bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması bireylere bir savunma kalkanı olacak ve avantaj sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Evde fiziksel aktivite mümkün

Ev içinde yapılabilecek fiziksel aktivite tavsiyelerinde de bulunan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Uzm.Dr. Onur Oral, "Günde 45 dakika, kalp atım hızı dakikada 110-120 olmak koşuluyla terleyebilecek bir yoğunlukta egzersiz bireye fiziksel aktivite doygunluğunu sağlayabilir. Altı ve dört metrekarelik bir ortamda bireysel antrenman yapılabilir. Basit, temel hareketler yapılarak bir egzersiz gerçekleştirilebilir. Ancak egzersiz yapılan ortamın iyi havalanması ortamı daha sağlıklı hale getirecektir. İmkanlar dâhilinde bu egzersizlerin dışarıda yapılması daha iyi olacaktır" dedi.