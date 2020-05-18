Hastalığa aromatik destek tavsiyesi

Altınbaş Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ebru Özdemir Nath, bitkiler ile tedavinin insanlık tarihi boyunca hep ilgi çektiğini ve büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

İlaç teknolojisinin gelişmediği çağlarda da insanların doğadaki bitkileri farklı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullandıklarını ifade eden Nath “Günümüzde bütün ülkelerin ortak problemi haline gelen yeni tip coronavirus (Covid 19) nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüslere karşı etkili bitkiler daha da önem kazandı” diye konuştu. Salgın hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede kullanılan bitkisel yağların virüs bulaşmasını engellemek amacıyla da kullanılabileceğine dikkat çeken Dr. Ebru Özdemir Nath, “Antiviral etkili uçucu yağları, oda difüzörü içine ekleyerek bulunduğumuz odanın havasının temizlenmesinde kullanabiliriz. Ayrıca buğu yöntemi ile sıcak suyun içine damlatılan birkaç damla uçucu yağların burundan teneffüs edilmesi özellikle üst solunum yollarında anti-viral etki ile koruma sağlayacaktır” dedi.

Egzersiz yapmak önemli

Bir çok faktörün etkisiyle zayıflayan bağışıklık sistemini ayakta ve güçlü tutmak için çeşitli yöntemlerin kullanılabileceğini anlatan Öğretim Üyesi Dr. Ebru Özdemir Nath şöyle konuştu: “Örneğin güneş ışınlarını doğrudan alan meyve ve sebze gibi taze gıdaların düzenli tüketilmesi bunlardan biri. Hava karardıktan sonra akşam yemeğinde, bedenin dinlenmesini engelleyen sindirimi uzun süren protein ağırlıklı gıdalar tüketmemeye dikkat edilmeli. Yeterli su tüketmek, sabah güne başlarken yapılacak 15 dakikalık farkındalık meditasyonu, uykudan önce yapılacak dengeleyici ve sakinleştirici nefes çalışmaları ile gündüz saatlerinde yapılacak egzersizler ve özellikle evde uygulanabilecek yoga çalışmaları bu dönemde bize destek olabilir.”

Bitki aroması

İnsanların bağışıklık sistemine zarar verebilecek virüs ve bakteri bulaşmasına karşı kendilerini korumasının önemine işaret eden Nath, “Antiviral, antibakteriyel etkileri ile yaşadığımız ortamı, giysilerimizi, ellerimizi steril tutmak için aromatik bitkilerden destek alabiliriz. Bu konuda bitkilerin uçucu yağları ile yapılan farklı aromaterapi uygulamaları var. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda farklı uçucu yağların antiviral etkileri tespit edilmiştir” dedi. Uçucu yağların, yeni tip coronavirus (Covid 19) etkisiyle ilgili yapılmış bir araştırma henüz olmasa da antiviral olarak bilinen uçucu yağların korunmak için farklı şekillerde kullanılabileceğini kaydeden Öğretim Üyesi Dr. Ebru Özdemir Nath şöyle devam etti:

“Antiviral etkili uçucu yağları, oda difüzörü içine ekleyerek bulunduğumuz odanın havasının temizlenmesinde kullanabiliriz. Bunları distile su ile karıştırarak bir sprey şişesi yardımıyla üzerimizdeki giysilere sıkarak da kullanabiliriz. Antiviral etkili uçucu yağlar ve Aloe vera jeli ile hazırlayacağımız jel karışımlarıyla, ellerimizi sterilize edebiliriz. Bu karışımda bulunan doğal yağlar ellerimizin yıpranmadan steril kalmasını sağlar. Ayrıca buğu yöntemi ile sıcak suyun içine damlatılan birkaç damla uçucu yağların burundan teneffüs edilmesi özellikle üst solunum yollarında anti-viral etki ile koruma sağlayacaktır.”