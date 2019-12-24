'Havale' endişesi hataya sürüklüyor

Bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateş, anne babaları en çok endişelendiren durumlardan biri.

Anadolu Sağlık Merkezi'nden uzman doktorlar Ebru Gözer ve Mehmet Kılıç, anne babaların "Ya havale geçirirse" diye başlayan endişesinin hata yapmaya sürüklediği uyarısında bulundu, "Yüksek ateş, anne ve babaları en çok endişelendiren durumlardan biri. Endişe ile anne ve babaların hataları da peş peşe geliyor" dedi.

Vücut ısısı değişiyor

Sağlıklı bir insanın vücut ısısının 36,5-37 derece aralığında seyreden bir yapısı olduğunu belirten Dr. Ebru Gözer şunları söyledi: "Vücut ısımız gün boyunca değişiklik gösteriyor. Sabah erken saatlerde en düşük, akşama doğru en yüksek seviyeye ulaşıyor. Tabii bu günlük oynamalar sadece 0,6 derece kadar oluyor. Yani sabah 1 yaşındaki bir bebeğin vücut ısısı 36,8 derece ise, akşam ölçülünce 37,4 derece olması ateşinin yükseldiği anlamına gelmeyebilir. Ancak ateşe neden olan eğer bir bakteri enfeksiyonuysa tanı konup uygun antibiyotike başlandığında vücut ısısının hızla düşer."

Nadir görülür

Ateşli havalenin özellikle çocuklarda en sık nöbetlerden biri olduğunu belirten Dr. Gözer "Ateşli havale vücut ısısının 38 derece üstüne çıktığında nadir olarak görülebiliyor. Diğer belirtileri ise; bilinç kaybı, tepkisiz kalma, morarma, gözlerin kayması, kasılmalar, kol ve bacaklarda titreme şeklinde olabiliyor. Bu durum saniyeler sürebilirken nadir de olsa dakikalarca sürebiliyor. Bu anlarda ailelerin panik olmayarak çocuklara ağızdan ilaç ya da su vermemek, yan yatırarak sıvı akmasını sağlamak ve üzerindeki kıyafetleri azaltmak dikkat edilmesi gereken hususlar birkaçı" dedi.

Ortam ılık olmalı

Ateşli havalenin çoğu zaman tekrarlamadığını ve tedavi gerektirmediğini belirten Dr. Mehmet Kılıç da, "Havaleden korumak için öncelikle ateşi kontrol altına almak ve altta yatan hastalığı tedavi etmek gerektiğinin altını bir kez daha çizelim. Çocukların ateşi yükseldiğinde ailelerin yaşadığı panik sağlıklı düşünmelerini engeller. Çocukların hafif ateşi varsa ortam ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı. Çocuğun giysileri çıkarılıp, bol sıvı verilebilir. Yüksek ateşi var ise önlemler alınarak ateş düşürücü verilebilir. İlacın verilmesinden en az 30 dakika sonra ise ılık duş uygulanabilir ancak önemli olan nokta çocuğun genel durumudur. Ateşi 39 dereceyken huzursuz, 38 dereceyken olduğunda aktif hareketli olan bir çocuğun ateşini düşürmek için agresif hareketlere gerek yok. Eğer yüksek ateş tekrar ediyorsa hastaneye başvurulmalı" dedi.