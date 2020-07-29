Havuz mu deniz mi tercih edilmeli?

Hayatın normale dönmeye başlaması ve yaz sezonunun gelmesi ile birlikte havuz, deniz ve plajlarda yoğunluk arttı.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatil yörelerine seyahatlerin olacağını öngören uzmanlar, plajlardaki şezlong aralarında 1.5 – 2 metre mesafe bırakılmasını tavsiye ediyor. Uzmanlara göre, özellikle havuzlarda enfeksiyon riskinin yüksek olması nedeniyle bone kullanılması, giriş ve çıkışlarda mutlaka duş alınması gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, çeşitli enfeksiyonlar ve Covid-19 riskine karşı deniz, plaj ve havuz kullanımlarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değindi.

Dr. Songül Özer, tatilde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti: "Denize elbette gideceğiz. Sahil kenarındaki şezlonglar arasında 1.5-2 metre mesafe bırakarak özel aile locaları oluşturan işletmeler var. Bu şekilde önlemler alınan yerlerde virüsün bulaşma ihtimali sıfıra yakın yani gerçekten çok düşük. Denizde yan yana yüzme imkânı yok, kulaç atılabilmesi için insanların birbirinden en az 2-3 metre uzaklıkta olması lazım. O yüzden denize girerken maske takılmasına hiç gerek yok. Zaten çok sıkışık bir yerde, insanların top oynadığı, eğlendiği bir ortamda da yüzülmemeli. 1.5 metreden fazla kimseye yaklaşılmaması gerektiğini hep hatırlatıyoruz. Bu virüs havada uçuşmuyor, o yüzden kişinin 1.5 – 2 metre yakınında insan yoksa ya da yüzerken dip dibe gelme ihtimali yoksa maske takmanın da bir gereği kalmıyor."

Güneşlenirken de maske takılmayabilir

Aralarında 1.5-2 metre mesafe olmasına rağmen güneşlenirken maske takan insanlar olduğunu söyleyen Dr. Songül Özer, "Güneşlenirken de zaten izole olunuyor, bu mesafe korunuyorsa güneşlenirken maske takılmasını da gerekli görmüyoruz. Kişi kendisini halsiz, hasta hissediyorsa zaten kalabalık ortamlara gitmemeli. Her şeyden önce açık havadayız, kapalı bir ortamda olunsaydı maske takılmalı diyebilirdik ama açık ortamda mesafe kuralı uygulandığı sürece gerek görmüyoruz" dedi.

Deniz tercih edilmeli

Tatil beldelerindeki otellerin birçoğunda hem deniz hem de havuza girme imkânı sunulduğunu söyleyen Özer, "Her ikisi de varsa kesinlikle deniz tercih edilmeli. En temiz ve tüm kurallara uyan otellerde, en büyük havuzda bile enfeksiyon riski her zaman vardır. Kasıtlı olarak kirletme yoksa denizden bir mikroorganizmanın bulaşma ihtimali 0'a yakın. Eğer bir gemi artıklarını bıraktıysa, poşetler, çöpler gibi gözle görülür bir kirlilik varsa veya kanalizasyonun aktığı mümkün olan bir yerse zaten o denize girmemek gerekiyor. Oralarda enfeksiyon haricinde metal zehirlenmeleri gibi önemli tehlikeler bulunuyor. Yüzey, yosun ve kıyı temizliğinin yapıldığı denizlerden girilebilir diye bahsedebiliriz" dedi.