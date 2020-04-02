Yapay bir gölet olarak hem keyifli zaman geçirmek hem de spor amaçlı kullanımlar için yapılmakta olan havuzlar, olimpik, süs ve kısa mesafe olarak kullanılmaktadır.

Birçok insanın yüzdüğü bu alanın temizlenmesi ise havuz ekipmanlar ı aracılığıyla sağlanabilmektedir. Bu alanda kullanılmakta olan filtreler, pompalar ve temizlik ekipmanları sağlıklı bir havuz ortamının oluşturulmasını sağlamaktadır.

Havuz temizliği neden önemlidir?

Havuz içerisinde bulunan su oranına bağlı olarak birçok insanın aynı anda yüzebileceği bir alan olmakla birlikte, potansiyel hastalıkların bulaşmasını sağlayabilecek, kötü koku ve kaygan zemine neden olabilecek şekilde kir barındırabilen bir yapıya sahiptir. Bu alanda hizmet vermekte olan havuz sistemleri , havuzun temizliğinden, aydınlatma ve devir daim işlemlerinden sorumludur. Havuzdaki daimi temizlik için suyun sürekli değiştirilmesi mümkün olmadığı için özellikle filtre kullanılması önerilmekte, olimpik havuzlardaki hacim artıkça temizliğin süreğen olmaması havuzun daha da kirlenmesine neden olabilmektedir.

Havuz temizliği nasıl yapılır?

Havuz temizliği genel olarak bakım ürünleri vesilesiyle yapılabilmektedir. Bir havuzun suyunun boşaltılması ve yeniden doldurulması uzun bir sürece tabii olduğundan bu alanda havuz işler haldeyken havuz malzemeleri kullanılmalıdır. Havuz temizleme robotları ve üçgen şekilli havuz süngeri gibi iki tip temizleme ürünü kullanılabilmektedir. Havuz kepçesi ve fırçaları da suya düşen yabancı cisimlerin çıkartılması ve havuz duvarlarının temizlenmesi için yeterli olacaktır.

Havuz temizliği teknolojisi

Havuz temizliğinde gelişen teknolojiyle büyük bir ilerleme kayıt edilerek, kısa zamanda havuzun temizliğinin yapılması mümkün olmuştur. Kullanılan teknolojik malzemeler hem sürecin hızlanmasını hem de havuzun daime temiz kalmasını sağlamaktadır.

Havuz robotu

Havuz filtresi

Havuz vakumu

Havuz adaptörü



Asya plastik havuz temizleme ekipmanları