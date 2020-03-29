Hayatımız suya bağlı

Salgından kendimizi korumada en önemli silahımız olan suyun hayati değeri bir kez daha ortaya çıkarken, bilim adamları temiz suyun tasarrufu ve bize sağlıklı olarak ulaşması konusunda alarm verdi.

60 yıldır su borusu ve ek parçalarını üreten Ege Yıldız’ın patronu işadamı Kemal Zorlu, “Su kayıplarının önlenmesi ve temiz suyun bize sağlıklı ulaşması boru kalitesiyle ilgili” diyerek yetkilileri göreve çağırdı. Dünya genelinde yüzbinlerce insanın sağlığını tehdit eden, onbinlerce insanın da hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Corona Virüs (COVİD 19) salgını, çok önemli bir gerçeği de gündeme getirdi. Uzmanlar, koronavirüsten korunmada en önemli unsurun, bedenimizi ve çevremizi su ve sabunla dezenfekte etmek olarak ifade ederken, temiz suyun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Oysa bilimsel araştırmalar dünyadaki su kaynaklarının sadece yüzde 3’ünün kullanılabilir durumda olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye cephesinden bakıldığında ise yılda kişi başına 1347 metreküp suyun düştüğü ülkemiz, su azlığı çeken ülkeler arasında yer alıyor.

Kaçakları önlemeliyiz

Tüm bu veriler, koronavirüs gibi küresel tehditler karşısındaki hayati silahımız olan temiz suyumuzu korumak zorunda olduğumuzu ortaya koyuyor. Türkiye’de 60 yıldır suya yön veren boru ve ek parçalarını üreten Ege Yıldız’ın patronu, Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, su kaçaklarına ve suyumuzun sağlığına dikkat çekti. Zorlu, su tasarrufu ve temiz suyun evlerimize sağlıklı şekilde ulaşmasında kaliteli boru kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, “Kalitesiz borular su kayıp ve kaçaklarının en önemli nedenidir. Hammaddeye hurda karıştırılarak üretilen kalitesiz borular, suyun sağlığı açısından risk yaratır. Bu binalarda da, zirai sulamada da böyle. Bu nedenle kaliteli boru, doğru tesisat projeleri, hayati değer taşıyan suyumuzu korumada öncelik vermemiz gereken konular olmalı. Bu konuda altyapı projelerini denetleyenlere büyük görev düşüyor. Aynı şekilde binaların tesisatlarında da kalite kontrol edilmeli” diye konuştu.

Tehlike kapımızda

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin araştırmasına göre Türkiye’nin batı kesimlerinin 2019’da beklenenin çok altında yağış aldığına da dikkat çeken Zorlu, “Bunun bir sonucu olarak da sadece İstanbul’da barajların doluluk oranının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 daha düşük olduğu ifade edildi. İstanbul barajları şu an yüzde 63 oranında dolu. Aynı şey Ege Bölgesi ve İzmir için de söylenebilir. Yani su sıkıntısı yaşayabiliriz. Kayıp ve kaçakları önlemez, suyumuzu tasarruflu kullanmazsak tehlike kapıda” dedi.