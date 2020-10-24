Hayattan vakit çalmayın, Liposuction sizden fazla yağlarınızı çalsın!

Liposuction, plastik cerrahımız Dr. Leyla Arvas tarafından gerçekleştirilen cerrahi vücut prosedürlerinden en popüler olanıdır.

Liposuction , plastik cerrahımız Dr. Leyla Arvas tarafından gerçekleştirilen cerrahi vücut prosedürlerinden en popüler olanıdır. Liposuction, küçük kesiler kullanılarak vücudun çeşitli bölgelerinden yağ dokusunun seçici olarak çıkarılmasını içerir. Sonuç, yalnızca makul bir iyileşme süresi ile daha pürüzsüz, daha düz ve daha seksi bir görünümü hedefler.

Liposuction benim için doğru işlem mi?

Diyet ve egzersiz yağ yakabilir; ancak hedef bölgelerdeki yağlardan seçici olarak almanın bir yolu yoktur. Vücudunuzun bazı bölgeleri, yağ depolarını korumak için 'programlanmıştır'. Diyet ve egzersiz yoluyla kilo verdiğinizde, vücudunuz genetik olarak belirlenmiş şekli ile yağ kaybı olacaktır. Vücudunuzun geri kalanı inceldikçe sorunlu bölgeler aynı kalır ve sorunlu bölgeleri potansiyel olarak vurgulayabilir.

Liposuction, seçtiğiniz hedef bölgelerdeki yağ dokusunu alarak sonuçlara en başarılı şekilde ulaşmanızı sağlar. Liposuction, sorunlu bölgelerinizden kurtulmanın tek yolu olabilir, fazla kilo vermek zorunda kalmadan, her bölgenizden alınabilen yağlar sonucu zayıflamış görüneceksiniz.

Liposuction İçin Kimler Adaydır?

Bol diyet ve egzersize rağmen gitmek bilmeyen istenmeyen yağ alanlarınız varsa Liposuction için en iyi aday olabilirsiniz. Liposuction adayları ideal olarak obez olmamalı, sadece yağ birikimi alanlarına sahip olmalıdır. Hastaların 35’in altında ve ideal olarak 30'un altında bir BMI (vücut kitle indeksi) olması gerekir. BMI arttıkça, sonuç almak zorlaşıyor ve komplikasyon riskleri artıyor.

Göz önünde bulundurulması gereken önemli bir nokta, deri kalitenizdir; zayıf cilt elastikiyeti, çatlakları veya yara izleri olan hastalar prosedür için en uygun aday olmayabilir. İşlem, hem genç hem de yaşlı hastalarda uygulanır. Dr. Leyla Arvas sizi muayene edecek ve belirli bir veya birkaç alan için iyi bir aday olup olmadığınız konusunda size tavsiyede bulunacaktır.

Liposuction İle İlgili Bilinmesi Gerekenler!

Kilo Verme Prosedürü Değildir

Liposuction bir kilo verme prosedürü olarak kabul edilmez. Görünüşünüz üzerindeki görsel etki dramatik olsada, çıkarılan yağın gerçek ağırlığı nispeten küçük olabilir.

Selülite Yardımcı Olmaz

Liposuction selülite yardımcı olmaz. Selülit, cilt yüzeyinin yakınında meydana gelen bir durumdur; Liposuction yüzeye yakın yapılmaz çünkü bunu yapmak kontur düzensizlikleri ve ciltte iyileşme sorunları yaratma riski taşır.

Liposuction'dan İyileşme

Ameliyattan Hemen Sonra Liposuction İyileşmesi

Liposuction'ın hemen ardından, yavaş yavaş anesteziden uyanacak ve uygulanan alan sayısına göre bir gün hastanede iyileşme için gözlem altında olacaksınız.

Evde İyileşme Süreciniz!

Liposuction'dan sonra evde dinlenirken, kendinizi rahatlatmanız ve yorucu faaliyetler yapmamanızı öneririz. Ameliyat alanlarında morarma tipik olarak hafif ila orta derecelidir. Liposuction alanları çürük gibi ağrılı olabilir. Dr. Leyla Arvas, rahatsızlığı kontrol altına almak için kullanabileceğiniz ağrı kesiciler yazacaktır. Ağrı toleransınıza bağlı olarak, 3 gün gibi kısa bir süre içinde işinize dönebilirsiniz. Çoğu hasta ameliyattan bir hafta sonra günlük rutinine geri döner. Dilerseniz ameliyattan iki hafta sonra egzersize başlayabilirsiniz.

Op.Dr.LeylaArvas

Plastik Estetik Cerrahi

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