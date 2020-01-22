Hem moral buldular hem öğrendiler

Mövenpick Hotel Izmir, çocuklarımızı mutlu etmek ve en sevdikleri çikolata ile doyasıya bir gün geçirmelerini sağlamak için, LÖSEV iş birliğinde lösemi hastası çocuklar için çikolata yapımı kursu düzenledi.

Pastane Şefi Ozan Arıkan ve ekibi tarafından uygulamalı verilen kursta çocuklar, çikolata eritme, saklama ve kalıp çikolata yapmayı öğrendi. Gün boyunca en sevdikleri çikolata ile doyasıya bir gün geçiren çocuklar, hem eğlendiler hem de dolgu çikolata, meyve kaplı çilek, çikolata topları yapmayı öğrendiler.

İlaçtan daha etkili

Özellikle tedavi sürecindeki çocuklar için moralin çok önemli olduğunu belirten LÖSEV yetkilileri, lösemi hastası çocuklar için motivasyonun tedavide ilaçtan çok daha etkili olduğuna dikkati çekti ve etkinlik için Mövenpick Hotel Izmir'e teşekkürlerini iletti. Kurs sonrasında, çocuklar yaptıkları çikolatanın tadına bakarken, Baş Aşçı Murat Yıldız ve Pastane Şeif Ozan Arıkan minik katılımcılara sertifikalarını takdim etti. Mövenpick Hotel Izmir, bol bol çikolata yiyip eğlenen çocuklara güzel bir tatil anısı yaşattı.