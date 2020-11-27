HEMOFİLİ HASTALARINA PROF.DR.SEVTAP HAMDEMİR KILIÇ’DAN TÜP BEBEK TEDAVİSİ ÖNERİSİ

Hemofili hastasıysanız eğer bir başka kişiye göre yaralanmanın sonrasında kanamanız daha uzun olacaktır ve daha geç duracaktır.

Tüp Bebek Doktoru Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç sizler için Hemofili ve tüp bebek tedavisini anlatıyor.

Hemofili, kanınızın normal olarak pıhtılaşmadığı bir durum olup nadir görülen bir kanama bozukluğu olarak isimlendirilmektedir.

Hemofili hastalarında neler görülmektedir?

Hemofili hastasıysanız eğer bir başka kişiye göre yaralanmanın sonrasında kanamanız daha uzun olacaktır ve daha geç duracaktır.

Özellikle diz, ayak bileği, dirsek gibi eklemler başta olmak üzere içeriye kanama alanı oluşturabilir ve bu durum gerçekleşirken dışarıda aktif bir kanama olmayabilir.

Bu kanama aynı zamanda doku ve organlara zarar verebilir durumda iken siz bunu fark etmeyebilirsiniz.

Hemofili ile gebelik yüksek riskli gebelik sayılabilir. Yüksek riskli gebelik doktoru Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç ın yazısını okumak için tıklayınız .

Bu gibi rastlanan durumlarda hemofili yaşamınızı dahi tehdit edebilir.

Hemofili genellikle kalıtsal olarak bilinir ve genellikle de kalıtsal olarak gözlenmiştir.

Hemofilinin belirtileri nelerdir?

Aşırı kanama : ufak bir kesikte şiddetli kanama, kanama durmuşken tekrar kanama başlaması, durduk yere kanayan burun, iç kanama belirtileri…

Eklemde kanamalar : eklem bölgeleri şişerek devam eder eklemlerde içeriye kanama olduğunu gösterir

Beyinde kanama : kusma, uyku hali ya da davranış değişikliği, çift görme, uzun süren acılı baş ağrısı, geçirilen nöbetler,

Cilt altı kanamsına bağlı morluk

Aşı yapıldıktan sonra kanama

İdrar ve dışkıda kan

Zor doğumlardan sonra kanama ve bebekte kanama

Yeni doğanlarda beklenmedik huzursuzluk

Sünnet sonrası kontrolü zor kanama

Nedensiz burun kanamaları

Hemofili genetik bir hastalık olarak nitelendirilir. Taşıyıcı genler anne de bulunur ancak hemofili genellikle baba adaylarında erkeklerde karşılaşılır. Ancak genetik mutasyon sonucunda az da olsa kadınlarda da rastlanabilen bir rahatsızlık haline geliştir. İleri yaşlarda pıhtılaşma faktörlerine karşı antikor oluşturabilen kişilerde sekonder hemofili gelişebilmektedir. Hemofili belirtilerinin ortaya çıkma yaşı ve şiddeti faktör eksikliğinin şiddetine bağlı olarak gelişirken, düzeyleri hafif, orta ve ağır olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hemofili hastaları da tüp bebek tedavisine başvurabilir !

Genetik geçişi olabilen, taşıyıcı hastalığı olan her çiftin tüp bebek tedavisine başvurup genetiğine bakılmış embriyo transferi için imkan sağlanabildiği gibi hemofili hastaları da tüp bebek tedavisine başvurabilmektedir. Hatta genetiğine bakılmış embriyo transferi yapmak çift için bebeklerine verebileceği en büyük hediye olacaktır.

Ankara tüp bebek tedavisi hakkında detaylı bilgi için: https://sevtaphamdemir.com/ankara-tup-bebek-tedavisi/

Hemofili taşıyıcısı olan anne adayları tüp bebek tedavileri sayesinde tüp bebek merkezlerine başvurarak hemofilisi olmayan bebekler dünyaya getirebiliyor. Tüp bebek tedavisine yine adetin ikinci ya da üçüncü günü başlanarak ovulasyon indüksiyonu uygulanarak yumurtalar belirli bir boyuta geldikten sonra çatlatılması sağlanarak yumurtalar toplanıp baba adayından da sperm alınarak dış ortamda döllenmesi sağlanıp beşinci günlerinde biyopsiye gönderilerek genetiğine bakılmış mebriyo transferi yapılabilme imkanı vardır. Tüp bebek merkezlerinde tüp bebek tedavisi uygulayan her merkez Ankara tüp bebek olarak bu imkanı sağlamaktadır.



