Hijyen sağlarken canınızdan olmayın

Koronavirüs salgınından korunmak için çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırarak ev temizliği yapan bir kadının zehirlenerek hayatını kaybetmesi, gözleri 'hijyen' sağlanırken ortaya çıkan ölümcül hatalara çevirdi.

Çamaşır suyu ile tuz ruhunun karıştırılmasının çok tehlikeli olduğunu söyleyen Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Kapalı alanlarda, banyo ve tuvalet gibi mekanlarda kullanıldığında, nefes yoluyla akciğerlerimizde çok ciddi reaksiyonlara neden oluyor. Hatta bu madde ileri dozda solunursa özellikle sigara içenler ile tüberküloz ve bronşit gibi hastalık geçirenler de ölüme yol açabiliyor" dedi.

Koronavirüsün salgınıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında 'hijyen'e uyulması çağrıları yapılırken, vatandaşlar, çamaşır suyu, kolonya ve dezenfektanlara yöneldi. Ancak temizlik maddelerinin yanlış kullanımları ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bursa'da koronavirüs korkusu nedeniyle evinde sürekli temizlik yapan Mukaddes Tunç, çamaşır suyu ile tuz ruhunu karıştırarak kullanınca zehirlenerek hayatını kaybetti. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, evlerde günlük hayatta kullanılan çamaşır suyu, lavabo açıcı, tuz ruhu gibi kimyasal maddelerin yanlış kullanılması halinde zehirlenmelere neden olabileceği uyarısında bulundu. Özellikle dar, kapalı ve iyi havalandırılmayan yerlerde çamaşır suyu ve tuz ruhunun tek ya da birlikte kullanılmaması gerektiğini söyleyen Rodoplu, astım ve kronik bronşit hastalarında zehirlenmenin daha ağır seyrettiğine dikkat çekti.

Sonuçları çok ciddi

Mermer, fayans gibi yüzeyleri beyazlatmak için tuz ruhu ve çamaşır suyunun karıştırılarak kullanılmasının büyük tehlike oluşturduğunu dile getiren Dr. Rodoplu, "Koronavirüs ile birçok farklı temizlenme, arınma ve korunma yöntemleri duyuyoruz. Bilimin dışına çıkıldığını da görüyoruz. Bu kaygıdan kaynaklanabiliyor. Vatandaşlarımızı anlayabiliyorum ama korkacak bir şey yok. Evlerde kullandığımız çamaşır suyu ve temizlik malzemelerimiz var. Virüs ya da bakteriyi yok etmesinden önce, bunların bize zararı olduğunu biliyoruz. Evde küvetleri, klozetleri ya da mutfağı temizlemek için kullandığımız çamaşır suyu gibi temizleyici maddelerde beyazlatıcı var. Hidrojen peroksit cildimize temas ettiğinde ve uzun süre kaldığında ciltte çok ciddi aşınmaya neden oluyor. Kapalı alanlarda, banyo ve tuvalet gibi mekanlarda kullanıldığında da onu solumak akciğerlerimizde çok ciddi reaksiyonlara neden oluyor. Hatta bu madde ileri dozda solunursa özellikle sigara içenlerde, akciğer hastalığı, çocukluğunda tüberküloz ve bronşit gibi hastalık geçirenlerde ölüme kadar giden vakalara yol açabiliyor" diye konuştu.

Dakikalar içinde kişiyi öldürebilir

Zehirlenme belirtileri gösteren kişinin hemen açık havaya çıkarak sağlık ekiplerini araması gerektiğini bildiren Rodoplu, kişinin, dakikalar içinde solunum yetmezliğinden hayatını kaybedebileceğini söyledi. Rodoplu, "Zaten kişi zehirlendiğini anlayacaktır. Hemen zehirlendiği alanı terk etmeli ve açık havaya çıkmalı. Böyle durumlarda hızla öksürük başlar, gözler yaşarır, nefes darlığı yaşanır yani vücut reaksiyon gösterir. Bu kişi mutlak süratle 112'yi arayarak yardım istemeli. Çünkü dakikalar içinde solunum yetmezliği gelişebilir ve kişiyi kaybedebiliriz" dedi.

Göz önünden kaldırın

Koronavirüs nedeniyle çocukların evlerde çok daha fazla vakit geçirdiğini hatırlatan Rodoplu, çamaşır suyu, deterjan gibi kimyasallar ve ilaçların iyi saklanması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Evde bir hayat geçirmek durumdayız. Koronavirüs ciddi bir hastalık, hızla yayılıyor ve ölümle sonuçlanabilen olgular var. Korkacak bir şey yok bazı doğruları bilirsek kabul edersek bugünler bitecek. Evde çocuklarımızla birlikte kapalı kaldık. Bu sefer de ev kazaları ile karşı karşıya kalıyoruz. Küvette boğulma, zehirlenmeler olabiliyor. Temizlik malzemelerini, kullandığımız ilaçları çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldıralım. Çoğunlukla temizlik malzemeleri ve kullandığımız ilaçlar çok renkli oluyor. Çocukların ilgisini çekiyor. Lütfen onları üst raflara alalım, göz önünden kaldıralım."

Uzun süre solumuyorum

Temizlik sırasında hem kendini korumak hem de hijyen sağlamak için nasıl bir yol izlediğini anlatan Hayriye Olgunkanık ise, "Ben temizlik yaparken genel olarak çamaşır suyu kullanıyorum. Lavaboları çamaşır suyu ile ovuyorum. Aynı şekilde tuvaleti de ancak bu havayı fazla solumamaya çalışıyorum. Bu işlemi yaparken, eğer yaptığım temizlik uzun sürecekse ara veriyorum. Temiz hava alıp, tekrar devam ediyorum. Çamaşır suyunu solumamak için maske takıyorum. Ellerimin tahriş olmasını önlemek için ise eldiven mutlaka kullanıyorum. Temizliği bu şekilde yaptığım için bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadım" diye konuştu.