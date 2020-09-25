Hünnaba ilgi artıyor

Dünyada en şifalı ürünlerin başında gelen hünnap, ağaçlardan toplandıktan sonra pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Kalp damar sağlığına sağladığı faydaların yanı sıra stresle ve kabızlıkla mücadelede sıklıkla önerilen hünnap, tok tutucu özelliği nedeniyle diyet yapanların da vazgeçilmezi oldu. İzmir'de pazar tezgahları hünnap ile renklendi. Yaklaşık 1 ay önce satışına başlanan taze hünnap, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Havra Sokak’ta da en fazla satılan ürünlerden biri oldu. Yaş hünnap, boyutu ve cinsine göre 7 liradan başlayıp 20 liraya kadar artan fiyatlardan satılırken, kurusu ise kilosu 25-30 liradan alıcı buluyor. Ürünün şeker hastalığı, tansiyon ve kolesterol gibi sorunlara iyi geldiğini ifade eden Kazım Esen, "Kışın kurusu, yazın tazesi satılır. Şu an ikisini de bulmak mümkün. Ben tazesini satıyorum, kurusunu ise baharatçılarda bulabilirsiniz. Herkes faydasını bilmiyor. Biz elimizden geldiğince anlatıp, öğretiyoruz. Bana Adapazarı, Kocaeli, İzmit'ten geliyor. Fiyatı daha da düşmez. Çünkü toplaması ve yetiştirmesi zor" dedi. Hünnap meyvesinin tezgahlarda son 5 yıldır daha fazla rağbet görmeye başladığını kaydeden Kemal Turgay da Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde de bulunan ürünün antioksidan özelliğine değinerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çekti. Turgay şöyle konuştu:

Diğer adı innabi ve çiğde olarak da bilinir. Özellikle insanların rahatlamasını da sağlar. İzmirlilerin ilgisi de iyi. Kemeraltı İzmir'in en eski tarihi çarşısı olduğu için buraya turistler de geliyor. Onlara da tanıtma imkanı buluyoruz. Her geçen gün biraz daha ilgi artıyor. İleride daha fazla tezgahlarda görürüz diye düşünüyorum."