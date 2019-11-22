İç kulak kireçlenmesi kadınlarda daha sık

Halk arasında iç kulak kireçlenmesi olarak bilinen otosklerozun nedeninin belli olmamasına rağmen kadınlarda daha çok görüldüğüne dikkat çeken KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, hastalığın izlenmesinde meslek ve yaşın önemli olduğunu söyledi. Özbek, "İçme suyundaki florun az olduğu bölgelerde de daha fazla görülüyor" dedi.

İç kulak ile orta kulak arasındaki ses iletimini sağlayan kemikçik zincirindeki vücudun en küçük kemiğinin üzengi olduğunu söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, "Bu kemikçiğin oturduğu oval pencerenin etrafında meydana gelen sertleşmeye bağlı hareketsiz hale gelmesi ile karakterize işitme kaybı ile ortaya çıkar. Bu bir iletim tipi işitme kaybıdır. Oval pencereye kadar olan iletim mekanik bir iletimdir. Bundan sonra ses titreşimlerinin sinir uyarılarına dönüştüğü oval pencere dışındaki otik kapsülün sklerozu sadece işitme cihazıyla tedavi edilebilen iç kulak tipi işitme kayıplarına neden olur" ifadelerini kullandı.

Kişilik, meslek ve yaş önemli

Hastalığın nedeninin tam olarak aydınlatılamadığını ve otosklerozun sadece insanlarda oluştuğunu söyleyen Özbek, "Bu nedenle uygun deneysel çalışmalar yapılamamaktadır. Nedenlerde 4 faktör iyi araştırılmıştır. Bunlar; genetik, hormonal, flor ve viraldır. İşitme kayıpları 30-40 db arasında olursa kişiliği, mesleği ve yaşı da dikkate alınarak izlenebilir. Cerrahi uygulanamayan ya da cerrahiyi kabul etmeyen hastalar için işitme cihazı uygulanır" diye konuştu. Otosklerozun ilaç tedavisinde flor kullanıldığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, içme suyundaki florun az olduğu bölgelerde hastalığın daha sık görüldüğünü ifade etti.

Florun etkisi tartışılmalı

Özbek, şöyle konuştu: Florun etkisi tartışılmalıdır. Hastalığın iyileşmesinde değil ilerlemesinin durdurulmasında etkilidir. 2 yıl boyunca kullanılabilir. D vitamini ve kalsiyum karbonat ile birlikte verilmelidir. Cerrahi tedavisinde stapedotomi yöntemi uygulanabilir. Bir kulak etkilendiğinde yüzde 80 diğer kulak da etkilenir. Kadınlarda erkeklerin 2 katı fazla görülür. Gebeliğin otosklerozu aktive ettiği düşünülmüştür. İçme suyunda flor miktarı az olan bölgelerde daha sık görülmektedir. Son yıllarda kızamık virüsü de suçlanmaktadır. Belirtileri ise, majör belirti işitme azlığıdır. Hastalar tipik olarak 15-45 yaşları arasındadır."

Bu belirtilere dikkat!

Hastaların çoğunun hamilelikleri esnasında işitme kayıplarının arttığını ifade ettiğini söyleyen Dr. Özbek, "Hastalar gürültülü ortamlarda daha iyi duyduklarını belirtiyorlar. Bunun nedeni çevredekilerin gürültülü ortamda daha yüksek seslerde konuşmalarıdır. Çınlama hastaların yüzde 75'inde görülür. Kişi kendi sesini daha yüksek duyar ve alçak sesle konuşur. Baş dönmeleri yüzde 25 oranındadır fakat genellikle ciddi değildir. Muayene bulguları da genellikle normaldir. Teşhis işitme testleri ile koyulur" ifadelerini kullandı.